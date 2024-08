Chociaż Kredyt Inkaso opublikowało właśnie wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2024/2025 to jednak nie one wzbudzają największe zainteresowanie rynku. Główne pytanie brzmi: jaka przyszłość czeka Kredyt Inkaso? Firma już jakiś czas temu otworzyła przegląd opcji strategicznych, który ma pozwolić rozwiązać patową sytuację w akcjonariacie. W nim dominującą pozycję ma Waterland, ale ponad 33 proc. udziałów posiada także inna firma windykacyjna czyli Best. W ramach przeglądu, na chwilę obecną są trzy opcje o których akcjonariusze Kredyt Inkaso będą decydować już w najbliższą środę.

Szukanie opcji dla Kredyt Inkaso

Jedną z opcji jest wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie jej do firmy Best, co wiązałoby się także z operacjami na akcjach, tak by Best przestał być akcjonariuszem Kredyt Inkaso. Druga opcja zakłada sprzedaż aktywów do podmiotów zewnętrznych. Trzecia możliwość zakłada utrzymanie statusu quo. Przedstawiciele spółki podczas konferencji wynikowej nie chcieli jednak zagłębiać się w szczegóły potencjalnych zmian w firmie. - Chcemy na ten temat najpierw porozmawiać z akcjonariuszami na walnym zgromadzeniu, a później z szeroko rozumianym rynkiem. Przegląd opcji strategicznych pokazał zaś, że w przypadku Kredyt Inkaso jest duże zainteresowanie by coś zrobić poprzez różnego rodzaju transakcje. Jako zarząd dołożyliśmy wszelkiej staranności, aby przedstawione opcje były możliwe do zrealizowania i budowały wartość spółki - mówi Maciej Szymański, wiceprezes Kredyt Inkaso. Oprócz trzech przedstawionych opcji, które mają być poddane pod głosowanie na walnym zgromadzeniu, Best już jakiś czas temu złożył także ofertę nabycia akcji Kredyt Inkaso od funduszu Waterland. Przedstawiciele Kredyt Inkaso podkreślają jednak, że nie znają szczegółów tej propozycji.

- Best woli rozmawiać bezpośrednio z Waterlandem, a nie z nami. My nie znamy tej oferty - zapewniał Szymański. Przedstawiciele Kredyt Inkaso podkreślają jednak, że perspektywy spółki są bardzo obiecujące. - Spółka ma bardzo dobry zespół, potencjał do optymalizacji procesów, wykorzystania technologii na większa skalę. Wyniki są bardzo dobre, powyżej tego co zakładaliśmy. Mamy dobrą sytuację finansową i czekamy jak rozwinie się sytuacja z przeglądem opcji strategicznych - mówi Barbara Rudziks, prezes Kredyt Inkaso.

Kredyt Inkaso wierzy we wzrosty

W I kwartale 2024/2025 r. (zakończył się w czerwcu) zysk netto spółki wyniósł 8,6 mln zł. Wpłaty wyniosły 91,4 mln zł, a nakłady na nowe inwestycje 60 mln zł. - Cieszy nas utrzymujący się trend wzrostowy wpłat z posiadanych portfeli wierzytelności. Rosnąca efektywność organizacji jest rezultatem niesłabnącego zaangażowania naszego zespołu, postępującej automatyzacji procesów operacyjnych, robotyzacji powtarzalnych czynności, a także rozwoju portalu ugodowi.pl – wyjaśnia Barbara Rudziks.

- Mamy solidne fundamenty finansowe i jesteśmy gotowi do zwiększenia naszej aktywności inwestycyjnej. Dzięki pozyskanemu w lipcu br. kredytowi do łącznej kwoty 100 mln zł, posiadamy płynność wystarczającą na realizację dużych inwestycji w nowe portfele – dodaje Mateusz Boguta, członek zarządu Kredyt Inkaso.