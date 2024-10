Ważne starcie byków i niedźwiedzi na rynku eurodolara. Kto wyjdzie z niego zwycięsko?

– W piątek cena odbiła się od poziomu 1,12. To drugi taki przypadek w ciągu kilku dni, a trzeci, jeżeli rozciągniemy perspektywę na tygodnie. Trudno takie zachowanie ceny nazwać przypadkiem. Miejsce to nosi znamiona ważnego dla podaży. Bez jego przełamania trudno mówić o dalszej aprecjacji wspólnej waluty europejskiej. Ta na godzinowych wykresach rozpoczęła się na wsparciu 1,10. Ruch wzrostowy można opisać dwiema równoległymi liniami. Tworzą one kanał wzrostowy. Jego istnienie zależy teraz od wspomnianego oporu 1,12 – wskazują analitycy BM mBanku. Z drugiej strony rynek eurodolara nie wykazuje też zbyt dużej chęci do wykonania mocniejszego ruchu spadkowego.