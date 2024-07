Sam początek dnia jest już bardzo ciekawy, ponieważ japoński BoJ zaskoczył wyższą od oczekiwań podwyżką stóp procentowych. Jastrzębie stanowisko banku centralnego wzmacnia jena i powoduje, że jest on najsilniejszą walutą dzisiejszego poranka.

Bank Japonii zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych. Stopa referencyjna została podwyższona o 15 punktów bazowych z 0,1% do 0,25%, co było dla rynków zaskakującą decyzją. Kontrakty terminowe wyceniały, że na tym posiedzeniu bankierzy nie zdecydują się jeszcze na taki gwałtowny ruch. Bank Japonii podwyższył stopy do najwyższej wartości od 2008 roku. Poza podwyżką stóp procentowych BoJ zapowiedział ograniczenie skupu obligacji. Zacieśnienie ilościowe zakłada ograniczenie procesu skupu obligacji do wartości 3 bilionów jenów miesięcznie (odpowiadającym ok. 19,6 mld USD) z 6 bilionów poprzednio. Na ten moment wydaje się jednak, że po tak znacznej podwyżce BoJ przyjmie bardziej zachowawczy stosunek względem polityki monetarnej do końca roku.

Drugim wydarzeniem dnia będzie decyzja FED. Mimo iż rynki już w pełniły wyceniły obniżkę o 25 pb na wrześniowym posiedzeniu (dzisiaj będzie to utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie), to spodziewamy się, że dzisiejszy komunikat rezerwy będzie zawierać jedynie wstępne wskazówki dotyczące wrześniowej obniżki, a przewodniczący Fed Jerome Powell zauważy potencjał do cięcia „jeśli dane będą ewoluować zgodnie z oczekiwaniami”. Naszym zdaniem głównym powodem wahania jest po prostu ilość danych, które wciąż napływają przed posiedzeniem FOMC 17-18 września - do tego czasu są jeszcze dwa raporty o inflacji i zatrudnieniu, a dane te mogą znacząco zmienić obraz sytuacji rynkowej. Najlepszym momentem na ostateczne zasygnalizowanie wrześniowej obniżki stóp byłoby przemówienie Powella w Jackson Hole pod koniec sierpnia, kiedy będzie miał do dyspozycji kolejny miesiąc danych o zatrudnieniu i inflacji.

Polski złoty notuje mieszane poziomy dzisiaj o poranku. Za dolara amerykańskiego zapłacimy obecnie 3.9624 zł, za euro 4.2881 zł, za funta 5.0903 zł, a za franka 4.4970 zł.

Dział Analiz XTB