Sytuacja na rynkach 10 stycznia - rynek dalej czeka na rozstrzygnięcia

Dzisiaj więcej emocji przykuwa bitcoin, po tym jak wczoraj po godz. 22:00 na koncie SEC w serwisie X opublikowana została informacja o tym, że doszło do zatwierdzenia wniosków o uruchomienie spotowych ETF-ów. Okazało się, że konto zostało przejęte, a informacja była nieprawdziwa. Czy dzisiaj poznamy ostateczną decyzję amerykańskiego nadzoru w tej sprawie? Notowania bitcoina lekko tracą na tym całym zamieszaniu.

W kalendarzu makro nie mamy dzisiaj ważnych tematów. Uwagę mogą przykuć wystąpienia szefa Banku Anglii (Bailey) o godz. 15:15, oraz wiceprezesa FED (John Williams) o godz. 21:15.

EURUSD - nadal w konsolidacji

Komentarz jednego z członków Europejskiego Banku Centralnego (Francois Villeroy) nie wniósł wiele do obrazu rynku EURUSD. Słowa, że w tym roku ECB mógłby dokonać obniżki stóp procentowych dla rynku, który wycenia do końca roku spadek stóp procentowych o 138 punktów baz., brzmią jak oczywistość. Tym samym nadal kluczowym tematem tygodnia będą jutrzejsze dane CPI z USA, które mogą pomóc w ocenie, czy FED w marcu rzeczywiście zacznie obniżać stopy procentowe. Obecnie taki scenariusz wyceniany jest z 65 proc. prawdopodobieństwem. Spadek poniżej 50 proc. mógłby dać mocny impuls do podbicia dolara.

Na parze EURUSD kluczowe wsparcie to ponad 3-miesięczna linia trendu wzrostowego, która przebiega obecnie przy 1,0880.