Sytuacja na rynkach 8 stycznia - rynek się zastanawia?

Oczekiwany w ciągu roku spadek stóp procentowych to -136 punktów baz. wobec około -146 punktów baz. przed publikacją danych NFP. Niemniej cięcie w marcu nadal jest możliwe - rynki dają temu 64 proc. prawdopodobieństwa. Wydaje się, że kluczowe mogą być teraz dane o inflacji CPI i PPI za grudzień, które poznamy odpowiednio w czwartek i piątek. Niewykluczone jednak, że zmierzamy w stronę scenariusza w którym finalnie termin cały cykl luzowania się opóźni (na II połowę roku?), co finalnie będzie mieć przełożenie na dolara.

Dzisiaj rano uwagę zwracają słabe rynki akcji w Chinach, ale i też utrzymujące się napięcie pomiędzy Koreą Południową i Północną, oraz sytuacja w strefie Gazy. W tym ostatnim przypadku widać jednak, że rynki nie obawiają się eskalacji, gdyż ceny ropy wędrują w dół. W kalendarzu makro jesteśmy już po publikacji danych makro z Niemiec - lepszy odczyt bilansu handlowego za listopad, ale rozczarowanie dynamiką zamówień w przemyśle w tym samym okresie (zaledwie 0,3 proc. m/m). Dostaliśmy też dane o grudniowej inflacji CPI w Szwajcarii, która nieco zaskoczyła - podbicie z 1,4 proc. r/r do 1,7 proc. r/r. Lepsza była też dynamika sprzedaży detalicznej (0,7 proc. r/r w listopadzie). To już przełożyło się na oczekiwania rynków wobec terminu pierwszej obniżki stóp przez SNB - z marca na czerwiec. Przed nami jeszcze dane ze strefy euro - indeks Sentix, wskaźniki koniunktury liczone przez KE, oraz sprzedaż detaliczna.

EURUSD - rozstrzygnięcie przyjdzie dopiero za kilka dni?

Poniedziałek nie przynosi większych zmian w kursie EURUSD, a dane ze strefy euro nie dają argumentów do podbicia zmienności. To pokazuje, że kluczowy temat to oczekiwania wobec FED, a wpływ na nie będą mieć dopiero czwartkowe dane o inflacji CPI za grudzień. Na technicznym układzie EURUSD widać, że kluczowy w najbliższych dniach będzie test okolic linii trendu wzrostowego rysowanej od początku października, która przebiega przy 1,0870. Jeżeli założymy, że oczekiwania, wobec posunięć FED, mogą dalej ewoluować, to rejon ten mógłby zostać złamany, dając tym samym ważne implikacje w średnim terminie.

DM BOŚ

Wykres dzienny EURUSD