Sytuacja na rynkach 13 grudnia - FED się liczy?

Dzisiaj wieczorem (godz. 20:00) poznamy komunikat po posiedzeniu - stopy procentowe nie ulegną zmianie, co jest w tym momencie oczywiste, a zatem kluczowa będzie treść komunikatu, nowe projekcje makroekonomiczne (w tym słynny dot-plot), oraz konferencja prasowa szefa FED. Niewykluczone, że dot-plot wskaże tylko na 3 obniżki stóp w 2024 r., a Jerome Powell będzie chciał stworzyć wrażenie mniej "gołębiego" przekazu. To nie zmienia jednak faktu, że rynki pozostaną przekonane, co do słuszności swoich tez, tłumacząc to sprzyjającą im konfiguracją danych makroekonomicznych. Wczoraj poznaliśmy odczyt listopadowej inflacji CPI, która wpisała się w prognozy ekonomistów (3,1 proc. r/r i 4,0 proc. r/r bazowa), choć w ujęciu miesięcznym nieoczekiwanie wzrosła o 0,1 proc. m/m za sprawą wyższych kosztów w usługach. Rynek jednak zareagował na to tylko nieznacznym umocnieniem dolara.

Dzisiaj lekka zwyżka dolara jest kontynuowana na szerokim rynku. Najgorzej wypada dolar nowozelandzki po słabszych danych odnośnie bilansu C/A i gorszych prognozach dla wzrostu gospodarczego wydanych przez jeden z czołowych lokalnych banków (dane za III kwartał poznamy dzisiaj w nocy). Pośród G-10 dalej mamy koronę norweską, a także funta, który stracił po publikacji słabych danych o dynamice produkcji przemysłowej za listopad, jakie napłynęły dzisiaj rano (zaledwie 0,4 proc. r/r wzrostu). Traci także japoński jen, choć tutaj ostatnio mamy podwyższoną zmienność. Pozostałe waluty są relatywnie stabilne i zmiany nie przekraczają 0,1 proc. wobec dolara. W kalendarzu poza wspomnianym posiedzeniem FED dzisiaj mamy odczyty dynamiki produkcji przemysłowej w strefie euro, oraz dane o inflacji PPI z USA.

EURUSD - wracamy do zwyżek?

Wczorajsza nieudana próba wyjścia notowań EURUSD ponad poziom 1,08 nie musi oznaczać, że popyt zaatakuje ponownie okolic 1,0826, jakie były wczorajszym maksimum. Wsparcie przy 1,0750 wydaje się być kluczowe z punktu widzenia zakończenia korekty spadkowej EURUSD jaka miała miejsce z okolic szczytu przy 1,1016, który miał miejsce 29 listopada. Szanse na zejście w rejon kolejnego średnioterminowego wsparcia przy 1,0635 nie są duże. Dzisiejszy przekaz z FED może w pierwszym momencie nie być "wystarczająco gołębi" dla rynków, ale nie zmieni faktu, że Rezerwa Federalna zacznie w przyszłym roku obniżać stopy procentowe.

