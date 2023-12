Sytuacja na rynkach 6 grudnia - niepokojące dane z Niemiec

Jedynie rentowności amerykańskich obligacji kontynuowały spadek - dzisiaj zeszliśmy do 4,18 proc. dla 10-letnich. Wydaje się, że rynek potrzebuje więcej danych, aby móc ocenić sytuację na rynku pracy - dzisiaj mamy odczyty ADP, a w piątek twarde wyliczenia Departamentu Pracy. Pozostałe dane z USA w tym tygodniu będą już tylko tłem.

W środę rano nie widać jednak konkretnego kierunku na FX. Uwagę zwracają jednak dość słabe dane z Niemiec - zamówienia w tamtejszym przemyśle nieoczekiwanie spadły w październiku aż o 3,7 proc. m/m, co może nieco podważać wcześniejszy optymizm płynący z danych PMI. Inwestorzy mogą zacząć się zastanawiać na ile perspektywy wzrostu gospodarczego w całej strefie euro nie będą gorsze w 2024 r. To nie wpłynie już znacząco na oczekiwania wobec polityki EBC, ale może je utrwalić - przypomnijmy, rynek oczekuje pierwszej obniżki stóp już na początku marca, a do końca przyszłego roku mają one spaść o 150 punktów baz. wobec obecnych poziomów. To bardziej agresywne nastawienie, niż wobec FED, stąd też mamy stosowne przełożenie w wycenie EURUSD. Jeszcze wczoraj ta para zeszła poniżej poziomu 1,08.

Poza informacjami z Europy warto zatrzymać się przez chwilę przy Chinach. Po tym jak wczoraj Moody's obniżył perspektywę ratingu do negatywnej, dzisiaj pesymistycznie wyraził się też o chińskich spółkach. Wprawdzie S&P i Fitch nie poszły tym śladem, ale wokół chińskich aktywów jest nerwowo, a chińskie państwowe banki ponownie interweniowały, aby nie dopuścić do nadmiernego osłabienia juana. W tle wyrażonych przez Moody's obaw, co do m.in. strukturalnych problemów gospodarki i jej słabości, mamy nie do końca wyjaśnione przypadki nadmiernego wzrostu przypadków zapalenia płuc w północnych Chinach i pierwsze zalecenia ograniczenia, co do przemieszczania się dla dzieci i osób starszych. Pozostając jeszcze przy Azji - dzisiaj w nocy pojawiły się dane dotyczące dynamiki PKB za III kwartal w Australii. Ostateczny odczyt to 0,2 proc. k/k i 2,1 proc. r/r.

Pośród walut G-10 środę rano dolar jest silniejszy tylko wobec korony norweskiej, stabilnie wypada wobec euro, jena, franka i korony szwedzkiej, a jest nieco słabszy w relacji do funta i walut Antypodów. Stabilnie wypada wobec dolara kanadyjskiego, który czeka dzisiaj na decyzję Banku Kanady ws. stóp procentowych - godz. 16:00.

EURUSD - hamowanie przy wsparciu

Para EURUSD wyhamowała spadki w okolicach wsparcia jakie stanowi linia trendu wzrostowego poprowadzona od październikowego dołka - to okolice 1,0770. Niezależnie od słabych danych z Niemiec, rynek będzie zerkał na odczyty z USA. Nie bez znaczenia jest też fakt dalszego spadku rentowności amerykańskich obligacji, co teoretycznie powinno osłabiać dolara.