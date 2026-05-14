Z tego artykułu dowiesz się: Jakie okoliczności doprowadziły do nagłej dymisji w zarządzie PZU, która nastąpiła miesiąc po powołaniu nowego członka.

Na czym polegały zarzuty wobec ustępującego członka zarządu PZU.

Jaką linię obrony przyjął były prezes TUW PZUW i w jaki sposób odpiera oskarżenia o powiązania polityczne.

Jak teraz wygląda zarząd PZU.

Rafał Kiliński to twórca i pierwszy prezes zarządu TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Reklama Reklama

Długi staż w PZU, niespodziewane powołanie do zarządu i szybka dymisja

W PZU pracował od października 2004 r. Na stanowisko szefa TUW PZUW został powołany w listopadzie 2015 r. Funkcję tę pełnił do czerwca 2024 r. Nieoczekiwanie 14 kwietnia 2026 r. został powołany do zarządu PZU. Kilka dni temu w mediach pojawiły się informacje, że za czasów swojej prezesury w TUW PZUW miał zatrudniać osoby blisko związane z obozem Zjednoczonej Prawicy. W ich następstwie Rafał Kiliński podał się do dymisji.

– Zarząd PZU informuje, że w dniu 13 maja 2026 r. spółka otrzymała od pana Rafała Kilińskiego rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu PZU – poinformowało PZU w komunikacie giełdowym. – Uchwała o powołaniu pana Rafała Kilińskiego na członka zarządu PZU z dnia 14 kwietnia 2026 r. miała wejść w życie z dniem 18 maja 2026 r. – dodała spółka. Poinformowała też, że rezygnacja wchodzi w życie z chwilą jej złożenia.

Czytaj więcej Ubezpieczenia Solidne wyniki Grupy PZU mimo zawirowań geopolitycznych, niższych stóp i zimy Przychody Grupy PZU z ubezpieczeń wzrosły w pierwszym kwartale o 243 mln zł rok do roku, do rekordowych 7,8 mld zł. Zysk netto przypisany akcjonari...

Były prezes odpiera zarzuty, grozi sądem

Do komunikatu PZU dołączyło oświadczenie Rafała Kilińskiego. Były prezes TUW PZUW tłumaczy w nim, decyzję o swojej dymisji w trosce o dobre imię Grupy PZU, z którą był związany przez blisko 20 lat. Wskazuje, że funkcję członka zarządu PZU uzyskał w drodze postępowania konkursowego przeprowadzonego przez radę nadzorczą spółki, a jego decyzja „ma na celu wyeliminowanie ryzyka dalszego wykorzystywania tej sytuacji przeciwko Grupie PZU”.

W swoim oświadczeniu Rafał Kiliński odpiera też „nieprawdziwe tezy i sugestie” na jego temat, które znalazły się w różnych opublikowanych materiałach prasowych. – Z Grupą PZU byłem związany niemal 20 lat (…). Kolejne stanowiska obejmowałem w drodze postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez zewnętrznych head hunterów, a więc w transparentnych procedurach. Moja pozycja zawodowa była konsekwencją wieloletniej pracy i spełniania wysokich wymagań merytorycznych, a nie efektem powiązań politycznych – pisze Rafał Kiliński. – W tym kontekście szczególnie mylące są próby przedstawienia mnie jako osoby „upolitycznionej” wyłącznie przez pryzmat kalendarza, a nie faktów – dodaje.

Pisze też, że proces tworzenia PZUW to jego pomysł i został uruchomiony na jego wniosek już za pierwszej kadencji Andrzeja Klesyka na stanowisku prezesa PZU. Pierwsze przymiarki do projektu miały miejsce w 2012 r., a prace nad nim trwały od 2013 r. – To właśnie ten wieloletni proces doprowadził do uzyskania licencji, która została udzielona przez KNF w listopadzie 2015 r. – pisze Rafał Kiliński.

Zapewnia, że prawidłowo wypełnił formularz odpowiedniości w postępowaniu kwalifikacyjnym i ma potwierdzającą to opinię prawną. Odpiera też zarzuty o zatrudnianie wskazanych publicznie osób. – Odbyło się ono zgodnie z obowiązujące w Grupie procedury. Osoby te realizowały określone cele i były z nich rozliczane na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy Grupy – twierdzi Rafał Kiliński. Dodaje, że na początku 2024 r. rozwiązał z tymi osobami umowy o pracę, osobiście wręczając im dokumenty rozwiązujące stosunek pracy.

Były szef TUW PZUW informuje ponadto, że „wobec podmiotów rozpowszechniających nieprawdziwe informacje na jego temat zostały zainicjowane odpowiednie działania prawne”.

Tak wygląda też zarząd PZU

PZU poinformowała tymczasem, że po rezygnacji Rafała Kilińskiego w zarządzie spółki zasiadają: Bogdan Benczak, prezes zarządu, Maciej Fedyna, członek zarządu odpowiedzialny za obszar ryzyka i finansów, Elżbieta Häuser-Schöneich, odpowiedzialna za obszar klienta indywidualnego, Kazimierz Karolczak, odpowiedzialny za obszar zarządzania zasobami ludzkimi i dialogu społecznego, Tomasz Tarkowski, odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód oraz Jan Zimowicz, odpowiedzialny za obszar dystrybucji.