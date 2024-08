Oczekiwania 5 biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 1.110 mln zł do 1.457,5 mln zł.

W drugim kwartale grupa PZU zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 7.283 mln zł z 6.614 mln zł rok wcześniej. Przychody okazały się 3 proc. powyżej powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniosą one 7.076 mln zł. Przychody z ubezpieczeń wzrosły 4 proc. kdk.

Koszty usług ubezpieczenia wyniosły 6.111 mln zł, podczas gdy rynek oczekiwał kosztów na poziomie 5.837 mln zł (5 proc. powyżej konsensusu). Koszty usług ubezpieczenia wzrosły 18 proc. rdr. i 5 kdk.

Wynik z usług ubezpieczenia spadł rdr o 28 proc. do 813 mln zł i był o 11 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 732 mln zł.