Z tego artykułu dowiesz się: Jaką umowę podpisało XTPL.

Jak zareagował kurs.

Kto jest jej kontrahentem w Japonii.

Jaka jest strategia na dalszy rozwój.

Notowania XTPL podczas czwartkowej sesji idą mocno w górę. Przed południem kurs rośnie o 10 proc., najmocniej na całym rynku. To reakcja na nowe informacje, jakie napłynęły ze spółki. Wynika z nich, że komercjalizacja jej autorskich produktów nabiera tempa.

Reklama Reklama

Jaką umowę ma XTPL

Spółka potwierdziła pierwsze zamówienie na rozbudowany moduł ultra-precise dispensing (UPD) do Japonii. Moduł, o wyższej złożoności i cenie jednostkowej względem realizowanego wdrożenia przemysłowego w Chinach, ma zostać zintegrowany z prototypową maszyną przemysłową budowaną przez klienta. Jego nazwy nie podano, ale wiadomo, że jest to notowany na giełdzie japoński producent zaawansowanych, zautomatyzowanych urządzeń przemysłowych dla sektora elektroniki i półprzewodników.

– To pierwsze zamówienie modułu UPD z Japonii ma dla nas szczególne znaczenie. Wchodzimy na jeden z najbardziej wymagających i zaawansowanych technologicznie rynków przemysłowych na świecie, który od dekad należy do kluczowych globalnych eksporterów elektroniki i półprzewodników – dziś to japoński klient zdecydował się zakupić rozbudowany moduł UPD wrocławskiej spółki i rozpocząć testy naszej technologii na prototypowej maszynie przemysłowej – komentuje prezes XTPL, Filip Granek. Dodaje, że kluczowym elementem projektu jest wykorzystanie miedzi jako materiału przewodzącego, która jest niezwykle trudna w precyzyjnym dozowaniu i obecnie żadna firma na świecie nie operuje tak wysokim poziomem precyzji, jaki osiągnął zespół XTPL.

Czytaj więcej Technologie XTPL sprzedaje nowe akcje i chwali się kontraktem Technologiczna spółka jest w trakcie pozyskiwania zastrzyku gotówki. W tzw. międzyczasie poinformowała o ważnym kontrakcie. Oznacza on rozpoczęcie...

Jakie plany ma XTPL

Dostawa modułu planowana jest na IV kwartał 2026 roku i w tym okresie spółka zakłada rozpoznanie przychodu z jego sprzedaży. Zarząd podkreśla, że zamówiony moduł wyróżnia się bardziej zaawansowaną specyfikacją i konstrukcją niż moduły wykorzystywane w aplikacjach dla tzw. FPD, co przekłada się na znacznie wyższą wartość jednostkową sprzedaży.

– Po wdrożeniu w segmencie FPD w Chinach projekt w Japonii zasila pulę pięciu naszych pozostałych projektów znajdujących się na czwartym etapie ewaluacji, czyli testów na prototypowej maszynie przemysłowej zintegrowanej z naszym modułem UPD. W tym przypadku w znacznie bardziej rozbudowanej specyfikacji, co przekłada się na ok. dwukrotnie wyższą wartość jednostkową sprzedaży modułu w porównaniu do naszego chińskiego wdrożenia – informuje członek zarządu ds. finansowych, Jacek Olszański.

XTPL komercjalizuje cztery linie biznesowe: moduły UPD (głowice drukujące) do wdrożeń na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS, systemy ODRA oraz nanotusze.

Akcje XTPL są obecnie wyceniane na rynku w okolicach 64-65 zł. Kurs zrównał się już z ceną docelową oszacowaną przez Erste Group w najnowszej rekomendacji (upublicznionej 20 maja 2026 r.).