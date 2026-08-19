Akcje Unitree Robotics wzrosły o 629 proc. powyżej ceny oferty publicznej i otworzyły się na poziomie 1100 juanów podczas debiutu giełdowego w Szanghaju w środę, co dało najbardziej znanemu chińskiemu producentowi humanoidalnych robotów kapitalizację rynkową na poziomie około 445 miliardów juanów (66 miliardów dol. amerykańskich). Firma z siedzibą w Hangzhou, notowana na szanghajskim rynku technologicznym Star Market, pozyskała około 6,1 miliarda juanów (905 milionów dol.)) poprzezsprzedaż 40,45 miliona akcji, co stanowiło 10 proc. powiększonego kapitału zakładowego.

Reklama Reklama

Oferta publiczna Unitree wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród inwestorów. Niemal 9,8 miliona detalicznych rachunków inwestycyjnych ubiegało się o zaledwie 9,7 miliona akcji w transzy internetowej, co przełożyło się na ostateczny wskaźnik przydziału na poziomie zaledwie 0,018 proc.

IPO zyskało także wsparcie chińskiej firmy AI DeepSeek, która zainwestowała około 140,8 miliona juanów, według dokumentów spółki. Wśród dotychczasowych inwestorów Unitree znajduje się również chiński gigant technologiczny Tencent.

Unitree to kolejna głośna chińska spółka technologiczna, która zadebiutowała na szanghajskim rynku STAR Market, po notowaniu producenta pamięci CXMT w ubiegłym miesiącu, kiedy to jego akcje wzrosły o 466 proc. w pierwszym dniu handlu.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Nowa chińska gorączka technologiczna O ile takie koncerny jak Tencent czy Alibaba słabo sobie radzą na giełdach, to emocję inwestorów rozpalają akcje CXMT oraz debiut Unitree.

Czym zajmuje się Unitree?

Unitree to wiodący chiński producent robotów. Jego oferta produktowa obejmuje dwunożne roboty humanoidalne, które potrafią chodzić i manipulować przedmiotami za pomocą zręcznych dłoni, a także czworonożne roboty wykorzystywane m.in. do wykrywania zagrożeń. Przed debiutem giełdowym Unitree w poniedziałek zaprezentowało nowego humanoida o nazwie „Superman”, który – jak twierdzi firma – potrafi skoczyć dwa metry z miejsca i biegać z prędkością do 12,66 metra na sekundę.

Unitree wygenerowało 1,7 miliarda juanów przychodów w 2025 roku – ponad czterokrotnie więcej niż rok wcześniej. Roboty humanoidalne wniosły około 868 milionów juanów, przewyższając czworonożne (ok. 698 milionów juanów). Firma sprzedała 5215 humanoidów i 23 037 czworonogów w ciągu roku, a rynki zagraniczne odpowiadały za ponad 40 proc. przychodów. Przychody wzrosły o 68,5 proc. rok do roku, do 423 milionów juanów w pierwszym kwartale 2026 roku. Unitree poinformowało w ubiegłym tygodniu, że do lipca wyprodukowało łącznie około 18 000 dwunożnych humanoidów różnych modeli.

Morgan Stanley w czerwcu podniósł prognozę dostaw chińskich robotów humanoidalnych do 50 000 sztuk w tym roku – niemal dwukrotnie więcej niż wcześniejsze szacunki wynoszące 28 000. Bank oszacował, że chiński rynek humanoidów wzrośnie z 2 miliardów dol. w tym roku do 15 miliardów dol. do 2030 roku. Bank przewiduje ponadto, że projekty pilotażowe w Chinach zaczną przechodzić do szerszych wdrożeń w drugiej połowie tego roku, a pełnowymiarowe humanoidy będą stanowić około 30 proc. dostaw, rosnąc do 70 proc. do 2028 roku.

Debiut Unitree zbiegł się z otwarciem Światowej Konferencji Robotycznej w Pekinie, jednego z największych corocznych wydarzeń robotycznych w Chinach, które trwa od środy do niedzieli i obejmuje premiery produktów, fora branżowe oraz konkursy robotów.