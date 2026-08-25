Z tego artykułu dowiesz się: Które spółki są faworytami DM BOŚ na wrzesień.

Które firmy usunięto z listy.

Jak radzi sobie portfel DM BOŚ.

Jakie trzy czynniki będą kluczowe dla GPW w 2027 r.

AB, Action, Asbis, Asseco Poland, Atrem, Azoty, CD Projekt, Cyfrowy Polsat, Decora, Grupa Pracuj, LPP, Neuca, Orlen, PGE, Toya, Vercom i VRG – to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie (sporządzonym 17 sierpnia i dystrybuowanym po raz pierwszy 17 sierpnia o godzinie 18.05). Zdaniem ekspertów są to spółki, które w nadchodzącym miesiącu mogą zachowywać się lepiej od rynku.

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Jakie nowe spółki są w raporcie DM BOŚ?

W raporcie widać roszady względem poprzedniej edycji. Na listę długich pozycji analitycy wpisali dwie spółki – CD Projekt i Decorę. Natomiast wycofali z listy dwa banki: Handlowy i mBank.

Lista spółek, które powinny się zachowywać gorzej od rynku, pozostaje bez zmian. Obecnie w gronie podmiotów, które mogą radzić sobie w najbliższym miesiącu gorzej niż rynek są dwie firmy. To Arctic Paper i JSW.

W zeszłym miesiącu portfel DM BOŚ przyniósł wyższy o 1,7 pkt. proc. wynik w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG – w kategoriach bezwzględnych wartość portfela wzrosła o 8,3 proc. wobec wzrostu WIG o 6,6 proc. Z kolei od początku roku portfel przyniósł bezwzględną dodatnią stopę zwrotu w wysokości 43,5 proc. wobec 29,3-proc. wzrostu WIG, co oznacza wynik lepszy o 14,2 pkt. proc.

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Jaka jest nowa strategia DM BOŚ dla polskiego rynku?

Hossa na GPW trwa już niemal cztery lata. Obecnie WIG oscyluje w okolicach 152 tys. pkt. DM BOŚ w najnowszej strategii podkreśla, że stopę zwrotu polskiego rynku akcji od początku 2026 r. napędzała jego wysoka ekspozycja na banki, paliwa, energetykę i surowce, wspierana przez wzrost gospodarczy w kraju, wyniki spółek i wzrost mnożników wyceny. Z kolei zachowanie polskiego rynku względem MSCI EM od początku 2026 r. było determinowane przede wszystkim przez globalny czynnik związany z zachowaniem akcji spółek zapewniających ekspozycję na segment półprzewodników: w I połowie 2026 roku dominowały spółki technologiczne z Azji Północnej, natomiast gwałtowna lipcowa rotacja w kierunku spółek value, finansowych i energetycznych sprawiła, że Polska z rynku pozostającego w tyle za MSCI EM stała się rynkiem wyraźnie lepszym od rynków wschodzących.

„Teza inwestycyjna dla polskich akcji na pozostałą część 2026 roku pozostaje wiarygodna, ale jej realizacja nie będzie już równie łatwa. Wyniki spółek powinny nadal wspierać rynek, inwestycje finansowane ze środków UE są silne, a krajowa baza oszczędności rośnie” – czytamy w raporcie.

Eksperci wskazują również, że z drugiej strony wycena Polski na podstawie prognozowanych wyników nie jest już niższa niż MSCI EM (stała się wyraźnie wyższa), utrzymuje się wysoka rentowność 10-letnich obligacji skarbowych, dynamika zadłużenia fiskalnego budzi obawy, a rynek polski nie ma istotnej ekspozycji na cykl wzrostu zysków w sektorze półprzewodników.

W 2027 r. kluczowe znaczenie będzie miało starcie trzech sił: zacieśnienia fiskalnego i spowolnienia popytu krajowego, korzyści dla wycen wynikających z ewentualnego spadku rentowności obligacji skarbowych oraz niepewności politycznej dotyczącej podatków, regulacji i ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa.

Najkorzystniejszym scenariuszem jest wiarygodna konsolidacja fiskalna, która nie ogranicza inwestycji, obniża premię terminową na polskim długu skarbowym, a jednocześnie pozwala utrzymać odporność wyników spółek.

Najbardziej niekorzystnym scenariuszem byłoby natomiast przedwyborcze połączenie słabej konsolidacji fiskalnej, dodatkowych obciążeń nakładanych na wybrane sektory i wzrostu rentowności długoterminowych obligacji.