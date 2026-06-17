Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak przebiegał debiut IFL.
  • Na czym polega model biznesowy firmy.
  • Na przeznaczy środki z oferty.
  • Jakie inne spółki mogą wkrótce zadebiutować na NC.

Na NewConnect w środę pojawił się piąty tegoroczny debiutant – Internetowy Fundusz Leasingowy. Na otwarciu notowań jego kurs wzrósł o ponad 30 proc. do 1,76 zł (kurs odniesienia wynosił 1,35 zł). Po południu skala wzrostów osłabła, ale nadal dominował popyt. Akcje wyceniano na 1,6 zł po wzroście o prawie 19 proc.

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Jakie plany ma IFL

IFL to spółka leasingowa. Koncentruje się na szybkim leasingu pojazdów. Do obrotu na NewConnect trafiło w sumie 7 814 861 akcji, stanowiących 58,61 proc. udziału w kapitale zakładowym, w tym walory serii A, B, C, D, E oraz 2 187 892 walorów serii F, objętych przez 140 inwestorów w ramach pierwszej publicznej oferty akcji po wspominanej już cenie emisyjnej 1,35 zł.

– Debiut IFL na NewConnect to kolejny ważny etap rozwoju firmy i skalowania sprawdzonego modelu biznesowego. Wchodzimy na giełdę z jasnym celem – chcemy pozyskać paliwo do dalszego i dynamicznego wzrostu. Nasz rentowny biznes generuje unikalną na rynku marżę netto rzędu dwudziestu kilku procent, celując w zwrot z kapitału własnego na poziomie ponad 30 proc. – powiedział podczas debiutu Paweł Bator, prezes IFL. Podkreślił, że IFL nie konkuruje z tradycyjnym sektorem bankowym.

– Zagospodarowujemy liczną niszę przedsiębiorców, których tradycyjny system finansowy zignorował lub wręcz systemowo wykluczył ze względu na historię lub jej brak. Mówimy tu o grupie ponad 2,5 mln osób z potencjałem ponad 200 tys. kontraktów rocznie. To dynamiczne startupy, obcokrajowcy budujący swoje biznesy w Polsce, rynek modern mobility, kierowcy flotowi oraz przedsiębiorcy szukający narzędzia do pracy i generowania przychodu – wymienił prezes.

Po wynikach za I kwartał zarząd podtrzymał prognozy na cały 2026 r. Zakładają 9,5 mln zł przychodów, 3,8 mln zł EBITDA i 2,4 mln zł zysku netto. Spółka deklaruje, że rozwija zespół sprzedaży, kontynuuje prace nad zwiększeniem swojej rozpoznawalności oraz budową nowych kanałów dotarcia do klientów.

„Wykonanie planu przychodów ze sprzedaży w I kwartale ukształtowało się na poziomie 17 proc., co jest wartością niższą od planowanego. Kluczowym faktem jest jednak jednoczesne wypracowanie 23,1 proc. rocznego planu zysku netto. Wynika to bezpośrednio z modelu biznesowego, w którym zabezpieczenie kontraktów pozwala na realizację dodatniej marży nawet w przypadku przedterminowego zamknięcia kontraktu” – czytamy w raporcie okresowym.

Które spółki zadebiutują na NewConnect

IFL jest 343. spółką notowaną na NewConnect. Na razie debiutów w 2026 r. było niewiele, ale drugie półrocze zapowiada się ciekawie. Debiuty zapowiadają m.in. przedstawiciele gorącej ostatnio (debiut SpaceX) branży kosmicznej. W tym gronie jest Thorium Space, które właśnie z powodzeniem zakończyło ofertę publiczną, pozyskując 22 mln zł. Środki przeznaczy na rozwój tzw. payloadów (ładunek użyteczny) dla satelitów komunikacyjnych, integrację produktów, rozwój autorskich układów i technologii oraz dalszą komercjalizację. Oferta była skierowana do inwestorów kwalifikowanych oraz wybranych inwestorów indywidualnych składających zapisy o wartości co najmniej 100 tys. euro.

– Konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwoju, której celem jest zbudowanie pozycji europejskiego dostawcy rozwiązań i komponentów dla rynku komunikacji satelitarnej nowej generacji – komentował Piotr Mierzejewski, prezes Thorium Space. Debiut planowany jest na III kwartał 2026 r.

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