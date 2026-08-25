Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna – po dokonaniu analizy struktury portfela inwestycyjnego oraz mając na względzie rozwój spółki oraz długoterminowy interes – podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. Analiza będzie obejmowała w szczególności możliwość rozwoju inwestycji w sektorze obronnym.

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Obronność na celowniku PGF

Jak czytamy w raporcie, przegląd strategiczny będzie obejmował w szczególności analizę zasadności i możliwości stopniowego odejścia od dotychczasowych podstawowych inwestycji spółki skoncentrowanych na sektorze odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju inwestycji w sektorze obronnym, militarnym oraz bezpieczeństwa. „Rozpoczęcie przeglądu strategicznego nie przesądza o ostatecznej zmianie profilu działalności inwestycyjnej spółki ani o dokonaniu jakiejkolwiek konkretnej transakcji. Ostateczne decyzje w tym zakresie zostaną podjęte po przeprowadzeniu analiz podjętych w toku przeglądu opcji strategicznych” – czytamy w komunikacie. Zmianie może ulec przedmiot inwestycji, tj. podmioty, w które spółka będzie inwestować w przyszłości.

Zmiana nazwy

Jak wskazuje firma, proces przeglądu opcji strategicznych ma na celu identyfikację i wybór najkorzystniejszego modelu dalszego funkcjonowania spółki. „Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych. Spółka planuje zwołanie walnego zgromadzenia w celu zmiany firmy (nazwy) spółki, która będzie odzwierciedlać rozpoczęty przegląd opcji strategicznych. Spółka nie wyklucza również przeprowadzenie emisji akcji, której celem będzie oddłużenie spółki (w tym również wymagalnych zobowiązań wobec KNF) oraz pozyskanie środków na dokonanie inwestycji w spółki z sektora obronnego” – wskazano w raporcie.

Pod koniec lipca Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację firmy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna i przyznał PGE Polskiej Grupie Energetycznej rację w sporze o ochronę znaków towarowych PGE. Jak przekazała wówczas PGE, „zgodnie z prawomocnym rozstrzygnięciem, spółka fotowoltaiczna, posługując się łudząco podobną nazwą, naruszała prawa ochronne do znaków towarowych PGE i dopuszczała się czynów nieuczciwej konkurencji. PGF musi zaprzestać używania spornej nazwy, przeprosić PGE oraz zapłacić 20 tys. zł na rzecz Muzeum Narodowego w Kielcach” – podano w informacji PGE z końca lipca.

Grupa PGF działa głównie w branży odnawialnych źródeł energii, oferując kompleksowe usługi związane z fotowoltaiką. Zajmuje się projektowaniem, budową, montażem i serwisem instalacji fotowoltaicznych oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania finansowania na te inwestycje.