Notowania TSG w wtorek mocno spadały. Grupa podała wyniki za 2025 r. i zasygnalizowała, jakie ma plany na kolejne okresy.
– Rok 2025 był dla Ten Square Games okresem strategicznej transformacji. Skoncentrowaliśmy się na uporządkowaniu fundamentów biznesu, przebudowie największych tytułów oraz odbudowie portfela nowych gier – komentuje Andrzej Ilczuk, prezes Ten Square Games.
Najważniejszym wydarzeniem zeszłego roku była premiera gry „Trophy Hunter”.
– Tytuł ten nie tylko szybko potwierdził swój potencjał, ale, co równie istotne, pozwolił nam wypracować bardziej powtarzalny model rozwoju gier, oparty na szybkiej weryfikacji koncepcji i skalowaniu inwestycji – twierdzi prezes.
Nowe projekty mają być rozwijane w oparciu o benchmarki wyznaczone przez „Trophy Hunter”. Pierwszym z projektów będzie „Medal Hunter”, którego tzw. soft launch został zapowiedziany na drugi kwartał 2026 r. Grupa planuje również testy kolejnych prototypów.
W IV kwartale 2025 r. „Trophy Hunter” stał się trzecim pod względem płatności tytułem w portfelu grupy. Prym nadal wiodą „Fishing Clash” i „Hunting Clash”. W 2025 r. „Fishing Clash” wygenerował 197,5 mln zł płatności, co oznacza spadek o prawie 19 proc. Studio uspokaja, że niższy poziom płatności był częściowo efektem świadomego ograniczenia wydatków marketingowych – szczególnie w pierwszej połowie roku. W IV kwartale płatności wyniosły 49 mln zł, co oznacza poprawę względem II i III kwartału i wskazuje na stopniową stabilizację wyników gry.
Z kolei „Hunting Clash” wypracował w 2025 r. 63,7 mln zł płatności, co oznacza spadek aż o 29 proc. Tu zarząd również podkreśla, że w trakcie roku znacząco ograniczono skalę inwestycji marketingowych. Decyzja ta wynikała z konieczności poprawy wskaźników, aby wydatki przynosiły lepszy zwrot z inwestycji. W IV kwartale płatności wyniosły 15,3 mln zł, co oznacza wzrost o 5 proc. kwartał do kwartału. Coraz ważniejszym motorem wzrostu TSG jest gra „Wings of Heroes”, która w 2025 r. osiągnęła rekordowe płatności na poziomie 31,8 mln zł, co oznacza wzrost o 66 proc. rok do roku.
Wyniki za sam IV kwartał są słabsze od średniej z prognoz analityków – zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków. W całym 2025 r. płatności grupy wyniosły 352,3 mln zł, co oznacza spadek o 11,5 proc. rok do roku, głównie ze względu na słabsze wyniki w I połowie roku w największych tytułach grupy. Wynik netto wzrósł o 14,7 proc. do 77 mln zł m.in. na skutek kwestii księgowych (odraczanie przychodów i kosztów). W ujęciu jednostkowym zysk wzrósł do 83,6 mln zł z 72,7 mln zł.
Studio ma dobre przepływy operacyjne. Zarząd rekomenduje wypłatę 63,7 mln zł dywidendy, co da 10 zł na akcję przy uwzględnieniu akcji własnych, które zostaną wydane w ramach rozliczenia programów motywacyjnych do dnia dywidendy. Pozostała część zysku netto (jednostkowego) w wysokości 19,9 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Proponowany dzień dywidendy to 15 maja, a wypłaty 22 maja. Przy obecnym kursie stopa dywidendy sięga 10 proc. Rekomendowana przez zarząd kwota stanowi 83 proc. skonsolidowanego zysku.
W zeszłym roku (za 2024 r.) spółka wypłaciła rekordowe 15,37 zł na akcję.
