Ciekawe wieści z Ten Square Games. Będzie solidna dywidenda

Jak radzą sobie gry TSG

Najważniejszym wydarzeniem zeszłego roku była premiera gry „Trophy Hunter”.

– Tytuł ten nie tylko szybko potwierdził swój potencjał, ale, co równie istotne, pozwolił nam wypracować bardziej powtarzalny model rozwoju gier, oparty na szybkiej weryfikacji koncepcji i skalowaniu inwestycji – twierdzi prezes.

Nowe projekty mają być rozwijane w oparciu o benchmarki wyznaczone przez „Trophy Hunter”. Pierwszym z projektów będzie „Medal Hunter”, którego tzw. soft launch został zapowiedziany na drugi kwartał 2026 r. Grupa planuje również testy kolejnych prototypów.

W IV kwartale 2025 r. „Trophy Hunter” stał się trzecim pod względem płatności tytułem w portfelu grupy. Prym nadal wiodą „Fishing Clash” i „Hunting Clash”. W 2025 r. „Fishing Clash” wygenerował 197,5 mln zł płatności, co oznacza spadek o prawie 19 proc. Studio uspokaja, że niższy poziom płatności był częściowo efektem świadomego ograniczenia wydatków marketingowych – szczególnie w pierwszej połowie roku. W IV kwartale płatności wyniosły 49 mln zł, co oznacza poprawę względem drugiego i trzeciego kwartału i wskazuje na stopniową stabilizację wyników gry oraz pozytywne efekty działań transformacyjnych.

Z kolei „Hunting Clash” wygenerował w 2025 r. 63,7 mln zł płatności, co oznacza spadek aż o 29 proc. Tu zarząd również podkreśla, że w trakcie roku znacząco ograniczono skalę inwestycji marketingowych. Decyzja ta wynikała z konieczności poprawy wskaźników, aby wydatki przynosiły lepszy zwrot z inwestycji. W IV kwartale płatności wyniosły 15,3 mln zł, co oznacza wzrost o 5 proc. kwartał do kwartału.

Coraz ważniejszym motorem wzrostu TSG jest gra „Wings of Heroes”, która w 2025 r. osiągnęła rekordowe płatności na poziomie 31,8 mln zł, co oznacza wzrost o 66 proc. rok do roku.