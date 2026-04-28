Notowania Asseco SEE podczas wtorkowej sesji zyskują na wartości. Po południu za akcję trzeba zapłacić 62,4 zł po wzroście o ponad 2 proc. Informatyczna spółka opublikowała wyniki za I kwartał 2026 r. i opowiedziała o perspektywach na kolejne okresy.

Jakie wyniki miało Asseco SEE w I kwartale 2026 r.

Grupa Asseco SEE miała w I kwartale 2026 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 101,6 mln euro, co oznacza wzrost o 6 proc. w stosunku do porównywalnego okresu 2025 r. Największy wzrost osiągnął segment „rozwiązania dedykowane” (+5 mln euro), gdzie przychody wyniosły 29,5 mln euro. Z kolei przychody z rozwiązań dla bankowości poszły w górę o 13 proc. do 20,8 mln euro, a segment płatniczy zanotował spadek o 2,7 proc. do 51,4 mln euro.

Zysk z działalności operacyjnej osiągnął w I kwartale 2026 roku poziom 13,7 mln euro, a EBITDA 19,8 mln euro po wzroście o odpowiednio o 1,7 mln euro i o 1,9 mln euro. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej poszedł w górę do 11,2 mln euro z 8,6 mln euro. Wyniki są lepsze od średniej z prognoz analityków.

– W pierwszym kwartale 2026 grupa ASEE, w tym Payten, osiągnęła solidne wyniki, generując wzrosty sprzedaży oraz zysku operacyjnego i EBITDA. Pierwszy kwartał był szczególnie dobry dla segmentu rozwiązań dla bankowości, głównie dzięki linii biznesowej odpowiedzialnej za sprzedaż centralnych systemów bankowych wraz z usługami – skomentował Piotr Jeleński, prezes ASEE.

Jakie są plany Asseco SEE na 2026 r.

Portfel zamówień grupy Asseco South Eastern na 2026 r. wynosi 325,7 mln euro, co oznacza spadek o 1 proc. rok do roku. Z kolei portfel na sam II kwartał sięga 88,2 mln euro wobec 94,6 mln euro rok temu.

– Jesteśmy dosyć pozytywnie nastawieni na resztę roku, nie zmieniamy perspektyw, które przekazaliśmy na początku roku – zadeklarował prezes. Zapowiedział, że spółka stara się rekompensować niższą dynamikę na tzw. pierwszej marży lepszą kontrolą kosztów oraz ich redukcją. To powinno mieć pozytywne przełożenie na wyniki operacyjne.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosły 87,2 mln zł, co oznacza wzrost o 23,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Skonsolidowany zysk netto, po oczyszczeniu z efektu hiperinflacji, wyniósł 9,4 mln euro, co oznacza wzrost o 0,3 mln euro (3 proc.) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dominującym akcjonariuszem Asseco SEE jest Asseco International. Ma 26 407 081 akcji, stanowiących 50,89 proc. kapitału. Z kolei jednostką dominującą w stosunku do Asseco International jest Asseco Poland.