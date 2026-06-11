Z tego artykułu dowiesz się: Z czego wynika euforia wokół SpaceX.

Dlaczego Creotech i Scanway drożeją.

Jakie są plany polskich spółek kosmicznych.

Ile warte są akcje Creotechu i Scanwaya.

Giełdowy debiut SpaceX, zaplanowany na 12 czerwca, może być symbolicznym momentem i testem trwającej już rekordowo długo hossy. Wycena firmy Elona Muska to imponujące 1,75 bln dolarów,, a samo IPO 75 mld dolarów.. Według nieoficjalnych źródeł ofercie towarzyszy kilkakrotna nadsubskrypcja.

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Jak SpaceX pomaga polskim spółkom

Euforia związana z IPO SpaceX zwiększa zainteresowanie sektorem kosmicznym, którego reprezentantami na naszej giełdzie są Creotech Instruments oraz Scanway. Ich notowania już od dłuższego czasu poruszają się w trendzie wzrostowym, a teraz dostały dodatkowe paliwo do wzrostów.

Notowania Creotechu podczas czwartkowej sesji zyskują 13 proc. i są już na poziomie 885 zł. Biznes Creotechu w ostatnich kwartałach wyraźnie przyspieszył, a spółka ma dalsze ambitne plany. Kilka dni temu pozyskała dodatkowe finansowanie. Bez problemu uplasowała w ramach ABB 650 tys. akcji serii M po cenie emisyjnej 740 zł za walor. Łączna wartość transakcji wyniosła 113,5 mln euro, czyli 481 mln zł. Wsparciem dla biznesu i notowań Creotechu jest też informacja dotycząca możliwego udziału tej spółki w projektach realizowanych w ramach programu SAFE.

Czytaj więcej Technologie Creotech pozyskał środki na realizację nowej strategii Spółka zamierza przyspieszyć z inwestycjami rozwojowymi, by wejść do czołówki europejskich firm z branży kosmicznej.

W ostatnich tygodniach świetnie na giełdzie radzą sobie również akcje Creotechu Quantum, czyli spółki wydzielonej z Creotechu, która w kwietniu 2026 r. zadebiutowała na naszej giełdzie. Kurs odniesienia na pierwszą sesję wynosił 123 zł. Na finiszu pierwszej sesji akcje wyceniono na 220 zł. Dziś kurs rośnie o 9 proc. do 392 zł. Nie udało nam się znaleźć rekomendacji dla kwantowej spółki. Natomiast raporty dla Creotechu Instruments implikują już przewartościowanie walorów.

Jaką umowę podpisał Scanway

Z kolei Scanway drożeje dziś o ponad 4 proc. do 371 zł. W jego przypadku dodatkowym paliwem do wzrostów są dziś najnowsze informacje o otrzymaniu zamówienia z EnduroSat EAD na dostarczenie trzech teleskopów do obserwacji Ziemi. Wartość umowy wynosi ok. 0,9 mln EUR, a jej realizacja potrwa do końca I kwartału 2027 roku. Zamówienie wspiera rozwój Scanwaya w kierunku seryjnego dostawcy instrumentów optycznych dla globalnego sektora kosmicznego, zgodnie z realizowaną strategią na lata 2026–2028.

– Projekt konstelacyjny realizowany dla EnduroSat postrzegamy nie tylko jako istotny kontrakt zwiększający backlog Scanway, ale również jako szansę na rozszerzanie współpracy w kolejnych etapach rozwoju programów satelitarnych partnera. Równie ważny jest dla nas krótki czas realizacji zamówienia, czyli dostarczenie modeli lotnych teleskopów w okresie poniżej 12 miesięcy od jego rozpoczęcia. To potwierdzenie, że prowadzone przez nas inwestycje w zespół, infrastrukturę oraz procesy operacyjne przynoszą wymierne efekty i konsekwentnie przybliżają nas do realizacji strategii – komentuje Mikołaj Podgórski, dyrektor operacyjny Scanwaya.