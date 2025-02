O prawie 3 proc. do 52,2 zł drożeją podczas poniedziałkowej sesji akcje spółki Asseco South Eastern Europe. Rynek pozytywnie ocenił opublikowane dziś rano, szacunkowe wyniki za IV kwartał i za cały zeszły rok. Wiele wskazuje, że 2025 r. też zapowiada się dla grupy dobrze.



Reklama

Jakie wyniki ma Asseco SEE

W IV kwartale 2024 r. grupa wypracowała 499 mln zł przychodów. Były one o 10 mln zł (+2 proc.) wyższe niż rok wcześniej. Z kolei w całym 2024 r. przychody urosły rok do roku o 66 mln zł (+4 proc.) do ponad 1,7 mld zł.

Czytaj więcej Technologie Technologiczne spółki na celowniku inwestorów. Transakcje przyspieszą Wzrost aktywności akwizycyjnej w Europie powinien przełożyć się na rosnące zainteresowani polskimi firmami IT. Na celowniku są w szczególności podmioty posiadające autorskie produkty oferowane w modelu SaaS.

Wzrosty widać też na poziomie zysku operacyjnego. W IV kwartale wyniósł 72 mln zł i był o 11 mln zł (+18 proc.) wyższy niż w okresie porównawczym. Z kolei w całym 2024 r. poszedł w górę o 1 mln zł (+1 proc.) do 227 mln zł. Natomiast zysk netto w 2024 r. spadł rok do roku o 3 mln zł (-2 proc.) do 205 mln zł, choć w samym IV kwartale poszedł w górę o 11 mln zł (+24 proc.) do 60 mln zł. Z kolei szacunkowy skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w 2024 r. 199 mln zł i był o 1 mln zł niższy niż w roku 2023. Natomiast w samym IV kwartale poszedł w górę o 13 mln zł (+29 proc.) do 58 mln zł.

Jakie są plany Asseco SEE

Skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2024 roku wyniosły 206 mln zł i były o 104 mln zł (-34 proc.) niższe od zanotowanych w roku 2023. Z kolei środki pieniężne na koniec 2024 wyniosły 273 mln zł, czyli o 40 mln zł (-13 proc.) mniej niż na koniec roku 2023.