Liczba oferowanych akcji odpowiada ok. 19 proc. kapitału zakładowego spółki. Łączna wartość transakcji wyniosła 481 mln zł (ok. 113,5 mln euro).

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– Z powodzeniem zakończyliśmy proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), który spotkał się z dużym zainteresowaniem inwestorów, w tym ze strony inwestorów zagranicznych. Pozwoliło to zrealizować jeden ze strategicznych celów spółki, jakim jest zwiększenie udziału międzynarodowych funduszy w akcjonariacie. Wysoki poziom nadsubskrypcji oraz uzyskana cena emisyjna odzwierciedlają zaufanie rynku do długoterminowej strategii rozwoju spółki oraz jej potencjału rozwojowego. Pozyskane środki wzmocnią nasze możliwości udziału w kluczowych europejskich programach kosmicznych, takich jak IRIS² oraz misje Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), a także umożliwią realizację strategicznych przejęć i partnerstw oraz dalszą ekspansję międzynarodową, znacząco przyspieszając skalowanie działalności spółki – komentuje Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments.

Pozyskane środki mają wesprzeć realizację ogłoszonej w maju strategii rozwoju spółki na lata 2026–2029. Zgodnie z założeniami, środki z emisji zostaną przeznaczone w szczególności na: ok. 40–60 proc. na rozwój infrastruktury produkcyjnej oraz zwiększenie zdolności wytwórczych, ok. 20–30 proc. na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, w szczególności rozwoju technologii i nowych platform satelitarnych oraz ok. 20–30 proc. na potencjalne przejęcia, partnerstwa strategiczne, ekspansję zagraniczną oraz finansowanie bieżącej działalności spółki.