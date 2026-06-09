Z tego artykułu dowiesz się: Kim jest polski współzałożyciel firmy satelitarnej, której wartość przekroczyła 10 miliardów euro.

Na czym polega dwutorowy model biznesowy IcEye i kto kupuje od firmy całe konstelacje satelitów.

Jakie cele strategiczne kryją się za nową rundą finansowania i wejściem do spółki Nokii.

Satelity mikroSAR pozwalają na pozyskiwanie zobrazowania Ziemi w dzień i w nocy, niezależnie od warunków pogodowych. Sześć takich satelitów zakontraktowało Wojsko Polskie, pierwszy niedawno został oficjalnie przejęty przez naszych żołnierzy. Ich dostawcą jest spółka ICEYE, a jej współzałożycielem Rafał Modrzewski, który w czasie studiów wyjechał do Finlandii. W 2025 r. spółka miała ponad 250 mln euro przychodów, a jej portfel zamówień przekroczył 1,5 mld euro.

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We wtorek firma, której główną siedzibą są Helsinki, poinformowała, że „pozyskała 450 mln euro w pierwotnej rundzie finansowania serii F z General Atlantic na czele, przy wycenie przekraczającej 10 mld euro. Do grona pozostałych inwestorów należą Solidium, Tesi, Varma, Ilmarinen, Lifeline Ventures oraz Nokia, a także Qatar Investment Authority i TCV. Łącznie z transakcjami sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, wartość rundy finansowania Serii F przekroczyła 1 mld euro”.

Na co mają być przeznaczone te pieniądze? „Pozyskany kapitał pozwoli ICEYE rozwinąć działalność w kolejnych krajach i dalej rozbudowywać własny potencjał rozpoznawczy. Firma odpowie tym samym na rosnący popyt i dostarczy rządom oraz klientom systemy i dane rozpoznawcze na większą niż kiedykolwiek skalę” – informuje firma. Obecnie jest ona w stanie produkować ok. 50 satelitów rocznie, a od 2028 r. ma ich być sto.

ICEYE, siedziba w Finlandii, zaangażowanie także w Polsce

Mimo że ICEYE powstał w Finlandii, a założycielami byli Rafał Modrzewski i Fin Pekka Laurila, to obecnie ta struktura właścicielska wygląda zupełnie inaczej. – Jest to spółka międzynarodowa. I to w sumie w każdym aspekcie. Jeżeli chodzi o udziałowców, to akcjonariat jest rozproszony, mamy inwestorów od Stanów Zjednoczonych przez Europę po Japonię. Jeżeli chodzi o pracowników, jest to też zdecydowanie międzynarodowa grupa, ponad 70 różnych narodowości. Jeżeli chodzi o radę nadzorczą, to też jest to zdecydowanie międzynarodowa grupa, choć akurat dzisiaj z przewagą Polaków. Jeżeli chodzi o klientów i biura spółki, jest to również działalność międzynarodowa – wyjaśniał Rafał Modrzewski w niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Obecnie ICEYE zatrudnia ponad tysiąc osób, ma biura w dziewięciu krajach, 20–30 proc. pracowników w Finlandii, ale ważnym oddziałem jest też Warszawa.

Warto przypomnieć, że także państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego zainwestował w ICEYE ok. 85 mln zł, czyli ok. 20 mln euro. Taka skala inwestycji nie oznacza jednak, że BGK w tym wypadku jest kluczowym udziałowcem.

Natomiast strategicznym inwestorem przy tej rundzie finansowania została właśnie fińska Nokia. – Nowoczesna obronność w coraz większym stopniu opiera się na połączeniu bezpiecznej łączności z obrazem sytuacji dostępnym w czasie rzeczywistym. Mocne strony Nokii i ICEYE wzajemnie się uzupełniają i mogą służyć obronności, odporności oraz suwerenności technologicznej Europy – stwierdził Justin Hotard, CEO Nokii.

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ICEYE – dwie główne nogi biznesu

Jak wygląda biznesmodel ICEYE? – Mamy klientów w dwóch głównych kategoriach. Są klienci, którzy korzystają z naszej konstelacji, kupując u nas zobrazowania i produkty analityczne. Świadczyliśmy takie usługi dla wielu instytucji – wyjaśniał nam pod koniec ubiegłego roku Modrzewski. – Dwa lata temu powstał nowy typ produktu i nowa grupa klientów, czyli ci zainteresowani posiadaniem własnych konstelacji. I Polska jest jednym z pierwszych krajów, który zdecydował się na taki zakup. Pierwsza była Brazylia, później ZEA, a teraz mamy falę podpisywania umów z klientami w Europie. Oprócz Polski zrobiły to w tym roku także Holandia, Portugalia i Finlandia – dodawał przedsiębiorca.

W ostatnim czasie ICEYE nawiązuje liczne kooperacje z innymi spółkami z branży zbrojeniowej. I tak np. w Polsce kooperuje z Polską Grupą Zbrojeniową, a w Niemczech z Rheinmetallem.