Asseco deklaruje, że dobrze wykorzysta potencjał AI

Rzut oka na spółki z grupy

Firmy z grupy Asseco notowane są w Warszawie, na rynku Nasdaq i w Tel Awiwie. Spółka matka – Asseco Poland – jest obecnie wyceniana na 7,4 mld zł. 27 listopada zaprezentuje wyniki za III kwartał. Pierwsze półrocze miała udane, a perspektywy na cały 2024 r. też wyglądają dobrze. Pod koniec sierpnia portfel zamówień na 2024 r. w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, miał wartość 12,4 mld zł. W kursach stałych wynosił 13,1 mld zł i był o 7 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2023 r. Na GPW notowane są też Asseco BS oraz Asseco SEE. Ta ostatnia firma rozwija się mocno przez przejęcia.

– Koncentrujemy się teraz na integracji przejętych firm, ale to nie znaczy, że nie planujemy kolejnych zakupów. Aktualnie mamy na tapecie dwa niewielkie tematy. Rozmawiamy z firmą z Hiszpanii oraz z Egiptu – powiedział Piotr Jeleński, prezes Asseco SEE.

Spółka już podała wyniki za III kwartał. Były lepsze od średniej z prognoz analityków. Dobrymi rezultatami za III kwartał pochwaliło się też Asseco BS. W poniedziałek jego akcje zyskiwały prawie 4 proc., a kapitalizacja firmy sięgnęła 1,9 mld zł. Z kolei Asseco SEE jest na GPW wyceniane na 2,6 mld zł. Razem ze spółką matką łączna wycena tych trzech podmiotów sięga 12 mld zł (stanowią razem 68 proc. portfela WIG-informatyka). Już od kilku lat mówi się o możliwym upublicznieniu biznesu płatności (Payten z grupy Asseco SEE). Zapytaliśmy o to prezesa Jeleńskiego. – To aktualne, ale na razie nie ma żadnych konkretów w tej sprawie – odpowiedział.