Notowania AB poruszają się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Natomiast środową sesję zaczęły od spadku. Przed południem akcje kosztują 100 zł (-3 proc.). Na rynek trafiły informacje dotyczące dywidendy oraz wyników za I kwartał roku obrotowego 2024/2025. Więcej o planach grupy i perspektywach dla jej biznesu zarząd opowie na dzisiejszej konferencji. Zaplanowano ją na godz. 12.30.

Jaką dywidendę wypłaci AB?

Zarząd AB zaproponował dywidendę 3 zł na akcję z zysku roku finansowego 2023/2024, co oznaczałoby wzrost dywidendy o 50 proc. rok do roku. Przy aktualnej cenie akcji stopa dywidendy wynosi 3 proc.

- Prawie dziesięciokrotnie zredukowaliśmy zadłużenie finansowe netto rok do roku, na koniec grudnia zgromadziliśmy 300 mln zł gotówki. Nasz wskaźnik długu netto do EBITDA spadł do zaledwie 0,2. Choć tradycyjnie zachowawczo podchodzimy do wielkości dywidendy, mając na uwadze w pierwszej kolejności rozwój biznesu, to przestrzeń do wypłaty z zysku zamkniętego roku finansowego 2023/2024 oceniliśmy pozytywnie i proponujemy jako zarząd 3,00 zł na akcję - komentuje Grzegorz Ochędzan, wiceprezes AB. Dodaje, że to oznacza wzrost o połowę względem wcześniejszego roku obrotowego, a realnie nawet więcej, biorąc pod uwagę, że trwał on niestandardowe pięć kwartałów.

O ostatecznej wysokości dywidendy zdecyduje walne zgromadzenie zwołane na 20 marca. Proponowana wypłata dywidendy w wysokości prawie 48,6 mln zł nastąpiłaby już w kwietniu. AB podkreśla, że poza okresami zamkniętymi, transferuje też środki do akcjonariuszy poprzez skup akcji własnych o wartości do 100 mln zł.