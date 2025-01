Raport PIE: fuzja telekomów w Polsce ze szkodą dla użytkowników

„Trudno również wskazać sytuację, w której do fuzji dochodziłoby na rynku podobnym pod względem struktury do polskiego – stąd wnioski z innych krajów muszą być traktowane z ostrożnością, jeśli mają być odnoszone do sytuacji w naszym kraju” – pisze autor.

Ignacy Święcicki uważa też, że decyzje o konsolidacji telekomów zapadające w centralach poza Polską mogłyby „w mniejszym stopniu uwzględniać lokalne uwarunkowania”.

„Siła nabywcza konsumentów czy użytkowników w wielu regionach UE jest wyższa niż w Polsce, a z punktu widzenia strategii decyzje podejmowane w centrali znajdującej się poza Polską mogłyby w mniejszym stopniu uwzględniać lokalne uwarunkowania” - pisze.

Operatorzy telekomunikacyjni muszą być bardziej innowacyjni

Jeśli chodzi o źródła innowacyjności sektora telekomunikacyjnego to upatruje ich w usługach spoza głównego obszaru działania firm.

„Rynek, na którym role i udziały są z grubsza podzielone, który daje stabilne przychody nie sprzyja innowacyjności – presja konkurencyjna jest mniejsza. Jednocześnie wyczerpanie się prostych sposobów pozyskiwania nowych klientów mogłoby do takich działań prowadzić – wyróżniające, innowacyjne usługi mogą służyć odebraniu klientów konkurencji. Wydaje się jednak, że musiałyby to być usługi spoza obszaru telekomunikacji, dywersyfikujące w jakiś sposób źródła przychodów operatorów telekomunikacyjnych” – czytamy w raporcie PIE.

„Opóźnienia w rozdysponowaniu zasobów widma na cele łączności ruchomej, w tym sieci 5G, nie sprzyjają oczywiście takiej transformacji telekomów. Należy przy tym zaznaczyć, że w konsultacjach prowadzonych przez UKE operatorzy wypowiedzieli się przeciwko szybkiemu rozdysponowaniu pasma 26 GHz – w teorii odpowiedniego do zastosowań przemysłowych czy internetu rzeczy. Może to utrudniać wykorzystanie szansy, jaką jest znaczny udział przemysłu w polskiej gospodarce” – pisze Ignacy Święcicki.