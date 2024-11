Notowania DataWalk podczas środowej sesji zyskują prawie 1 proc. i obecnie oscylują w okolicach 40 zł. To mniej niż wynosi cena docelowa dla akcji oszacowana przez DM BOŚ. W horyzoncie 12-miesiecznym broker wycenił walor spółki na 54 zł. W momencie wydawania rekomendacji implikowało to zalecenie „neutralnie”, ale od tego czasu kurs spadł i obecnie istnieje 35-proc. przestrzeń do zwyżki. Spółka wczoraj po sesji podała szacunkowe wyniki za III kwartał. Neutralna, a nawet lekko pozytywna reakcja rynku sugeruje, że inwestorzy spodziewali się słabych rezultatów. Docenili też fakt, że skorygowana strata EBITDA jest niższa niż rok temu.

Jakie wyniki ma DataWalk?

Technologiczna spółka szacuje stratę na poziomie EBITDA w trakcie 9 miesięcy 2024 r. na 30,3 mln zł wobec 13,4 mln straty w analogicznym okresie 2023 r. Z kolei skorygowana strata EBITDA wynosi 17,9 mln zł wobec 28 mln zł na minusie rok wcześniej. Skonsolidowane przychody spadły o 14 proc. do 15,5 mln zł. Negatywny wpływ na wynik EBITDA miało zwiększenie kosztów związanych z programem motywacyjnym (29,3 mln zł w stosunku do okresu porównywalnego).

Inne czynniki, które miały wpływ na wyniki to: zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących wartość aktywów w kwocie 4,6 mln zł, zmniejszenie przychodów ze sprzedaży o 2,6 mln zł oraz zmniejszenie operacyjnych kosztów wynagrodzeń, będące efektem przeprowadzonego programu redukcji kosztów poprzez optymalizacje wielkości i struktury zatrudnienia, wynoszące ok. 9,3 mln zł.

Zaprezentowane dane są szacunkowe. Sprawozdanie finansowe za III kwartał zostanie opublikowane 13 listopada.