Orange Polska po wynikach kwartału: ważna aukcja 5G, Orange Energia na sprzedaż

Maciej Bobrowski, analityk BDM przyjmuje jednak dane Orange Polska z lekkim rozczarowaniem" i zwraca uwagę na jednorazowe zdarzenia podnosząc wyniki.

- EBITDAaL wzrósł o 3,1 proc. rok do roku. Jest to odczyt lepszy niż nasze oczekiwania o 43 mln zł, ale uwzględnia jednorazową korektę kosztów związanych z podłączeniami klientów, która w omawianym kwartale miała pozytywny wpływ na EBITDAaL w kwocie 53 mln zł. Tym samym, po oczyszczeniu tego efektu, raportowane wyniki za Q3 2024 na poziomie EBITDAaL wskazywałyby na większą erozję w relacji rok do roku niż wskazywała nasza prognoza (dynamika wyniosłaby ok. -3,2 proc.) – napisał Bobrowski w komentarzu.

Telekom obronił przychody za sprawą wzrostu trzech linii przychodów: opłat za pakiety usług (Orange Love), usług czysto komórkowych oraz usług ICT, choć – według prezeski Orange Polska – rynek pozostaje trudny.

Orange Energia zmieni właściciela?

Spadły przychody telekomu ze sprzedaży smartfonów (o 7 proc. do 411 mln zł), usług hurtowych oraz „przychody pozostałe”.

W tej części Orange pokazuje wyniki Orange Energia. Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska podał dziś rano, że w ramach przygotowywanej nowej strategii biznes ten może zostać sprzedany.

„Przygotowujemy się do nowej średnioterminowej strategii Orange Polska. Jednym z jej elementów, który właśnie analizujemy, jest przegląd opcji dla dalszej działalności związanej z odsprzedażą energii elektrycznej skupionej w naszej spółce #OrangeEnergia.” – napisał rzecznik w mediach społecznościowych. „Chcemy zidentyfikować i wybrać najkorzystniejszy model dalszego rozwoju, tak ze uwzględniający różne opcje właścicielskie” – dodał.