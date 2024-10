Spór w rodzinie Zygmunta Solorza. Miliarder ogranicza prawa syna w Polsacie

Natomiast nie przewidziano na dziś zmian w składzie zarządu stacji, której prezesem jest nadal Piotr Żak. Aby odwołać średniego syna z tej funkcji Zygmunt Solorz musiałby użyć fundacji z Liechtensteinu – TiVi Foundation. Zgodnie ze statutem Telewizji Polsat to fundacja ma prawo powoływania i odwoływania szefa tej spółki. Tymczasem ruch TiVi Foundation uniemożliwia sytuacja prawna: trwa sądowa procedura ustalania, jak wyglądać ma jej działanie czasie sporu rodziny.

Wygląda przy tym na to, że doradcy Zygmunta Solorza znaleźli sposób, by ograniczyć pole manewru synowi miliardera. Zgromadzenie wspólników ma zmienić statut Polsatu, a konkretnie zapisy dot. reprezentacji spółki. „Reprezentacja” to osoby, które mają prawo reprezentować firmę „na zewnątrz”, czyli w kontaktach z kontrahentami, w tym zawierać umowy z podmiotami zewnętrznymi itp. Do tej pory zawsze w skład reprezentacji musiał wchodzić prezes Telewizji Polsat.

Prawnik dzieci miliardera komentuje

Najwyraźniej przewidując konsekwencje tego ruchu mec. Paweł Rymarz, pracujący dla dzieci Zygmunta Solorza rozesłał do mediów we wtorek kolejne oświadczenie. Ocenia on, że „planowane zmiany umowy spółki Telewizji Polsat sp. z o.o., sprowadzające się do próby pozbawienia jej Prezesa Pana Piotra Żaka faktycznego wpływu na zarządzanie tą spółką”.

W oświadczeniu prawnik dzieci Solorza podkreślił, że „Niezmiennym priorytetem Państwa Tobiasa Solorza oraz Aleksandry i Piotra Żak jest przywrócenie relacji z ich Ojcem, praktyczne wdrożenie dokonanej sukcesji w porozumieniu z nim i tym samym doprowadzenie do zakończenia trwającego konfliktu, który szkodzi zarówno rodzinie, jak i spółkom grupy Polsat”.

„Niestety, w ostatnim czasie nasi klienci nadal nie mieli możliwości bezpośredniej, niezakłóconej obecnością innych osób rozmowy z ich Ojcem i nie ustają obawy dzieci dotyczące stanu zdrowia Pana Zygmunta Solorza” - dodał.

Co się działo w sądzie Liechtensteinie

Oświadczenie potwierdza oficjalnie doniesienia medialne, w tym i nasze, o przebiegu rozprawy przed sądem w Liechtensteinie.