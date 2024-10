Grupa Zygmunta Solorza z nowym ryzykiem, ale i z wyższymi zyskami

GG Parkiet

– Grupa jest w bezpiecznej sytuacji, jeśli chodzi o kowenanty finansowe. Podnoszone przez media wątpliwości dotyczące zagrożeń wynikających z dokumentacji kredytowej, m.in. związanych z aspektem kontroli, są bezpodstawne – mówi Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego Polsatu.

Niepewność ryzykiem

– Konflikt akcjonariuszy to dodatkowe ryzyko zarówno ze strony percepcji rynku, corporate governance, jak i potencjalnie operacyjne, zakładając, że spór o kontrolę nad fundacjami posiadającymi udziały kontrolujące w Cyfrowym Polsacie może wpłynąć na proces podejmowania decyzji strategicznych – mówi Piotr Raciborski, analityk Wood&Company.

Z punktu widzenia inwestorów ważne jest także, czy spór na linii założyciel Polsatu – dzieci dotyczy tylko spraw prywatnych. Synowie i córka miliardera nie zabrali do tej pory oficjalnie głosu w tej kwestii.

– Tak naprawdę nie wiemy, co jest powodem rozdźwięku między Zygmuntem Solorzem i dziećmi. Czy w grę wchodzą tylko emocje, czy różnice zdań co do sposobu zarządzania, czy może wręcz co do strategii rozwoju grupy. Mój bazowy scenariusz zakończenia sporu w rodzinie założyciela Polsatu jest taki, że jedynymi spadkobiercami zostają jego synowie i córka. Zygmunt Solorz przyzwyczaił rynek, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, do tej wizji, wprowadzając synów do swoich spółek i przekazując im zarządcze stanowiska – mówi Konrad Księżopolski, dyrektor wykonawczy w dziale fuzji i przejęć Haitong Banku.