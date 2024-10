TTMS idzie na giełdę po 80 mln zł na zagraniczne przejęcia

Czytaj więcej Finanse Żabka dała nadzieję rynkowi IPO w Polsce i Europie W III kwartale na europejskich rynkach przeprowadzono oferty pierwotne akcji o wartości zaledwie 0,8 mld euro. IV kwartał pod tym względem już jest dużo lepszy, a są nadzieje, że statystyki jeszcze się poprawią. Na prawdziwy boom trzeba będzie jeszcze poczekać – uważają eksperci PwC.

Zarząd rozpoczął już poszukiwanie potencjalnych spółek do przejęcia na wybranych rynkach zagranicznych. – Jesteśmy po dwóch akwizycjach w Europie i mamy już doświadczenie w przejęciach. W kolejnym roku chcemy przeprowadzić kolejną akwizycję na rynku europejskim. W kręgu naszych zainteresowań są kraje skandynawskie z naciskiem na Danię oraz kraje niemieckojęzyczne – przede wszystkim Niemcy i Szwajcaria – wskazuje prezes. – W kolejnym kroku, czyli w latach 2026–2027, chcielibyśmy przeprowadzić transakcję na rynku amerykańskim – dodaje.

Wyniki pod lupą

TTMS może się pochwalić rosnącymi z roku na rok przychodami. W 2022 r. zwiększyły się rok do roku o 34 proc., do 183,4 mln zł. W 2023 r. przekroczyły 217 mln zł i były o 18,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z kolei w I półroczu 2024 r. wyniosły 115,2 mln zł, co oznacza wzrost o 12,4 proc. względem analogicznego półrocza poprzedniego roku. EBITDA wyniosła w 2023 r. 29,7 mln zł, co stanowiło spadek o 3,2 proc. względem 2022 r. W I połowie br. wynik obniżył się do 12,4 mln zł z 12,9 mln zł rok wcześniej. – Patrząc na nasze wyniki na przestrzeni lat, cały czas mamy trend wzrostowy. W ostatnich trzech latach wzrost przychodów przekroczył 100 proc. Z kolei wzrost EBITDA mamy na poziomie 60 proc., co daje nam bardzo dobrą pozycję na rynku. Utrzymujemy kilkunastoprocentową marżowość, która jest znacząco powyżej średniej rynkowej. W I półroczu 2024 r. trend wzrostowy przychodów został utrzymany – wskazuje Lena Rożak, członek zarządu ds. finansowych w TTMS.

Co z dywidendą?

Spółka regularnie dzieli się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Za 2023 rok wypłaciła 12 mln zł dywidendy (rok wcześniej 14 mln zł, a za 2021 r. 16 mln zł). Z opublikowanego prospektu wynika, że regularne wypłaty dywidendy będą kontynuowane w kolejnych latach. W zależności od sytuacji finansowej i potrzeb kapitałowych spółki zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę co najmniej 50 proc. zysku netto za 2024 rok i kolejne lata. – TTMS od zawsze był spółką dywidendową i chcemy to utrzymać. Co najmniej 50 proc. wygenerowanych zysków zamierzamy przeznaczać dla akcjonariuszy – zapewnia Konrad Świrski.