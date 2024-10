TTMS jest częścią grupy Transition Technologies, jednego z największych podmiotów branży IT w Polsce. Ma pięć zależnych spółek zagranicznych. Trzy powstały organicznie: TTMS Software UK (Wielka Brytania), TTMS Software (Malezja) oraz TTMS Software India (Indie). Z kolei dwie zostały przejęte – to TTMS Nordic (Dania) oraz Pixel Plus (Szwajcaria). W planach są kolejne zakupy. Zarząd podkreśla, że emisja akcji i obecność na giełdzie da grupie dostęp do kapitału, który w efektywny sposób może zostać wykorzystany do rozwoju prowadzonej działalności i zwiększenia tempa ekspansji zagranicznej.

„W szczególności, zamiarem spółki jest realizacja kolejnych akwizycji spółek świadczących usługi IT, specjalizujących się w technologiach zgodnych ze strategicznymi kompetencjami Grupy TTMS i działających na ciekawych z jej punktu widzenia rynkach zagranicznych“ – czytamy w informacji prasowej.

Jakie wyniki ma TTMS?

TTMS może się pochwalić dobrymi wynikami finansowymi. Biznes jest rentowny, a przychody rosną. W 2022 r. przychody z działalności operacyjnej wzrosły o 34 proc. do 183,4 mln zł. W 2023 r. wyniosły 217,1 mln zł (+18,4 proc.). W tym roku dynamika też jest dwucyfrowa. W I półroczu 2024 r. przychody wyniosły 115,2 zł (+ 12,3 proc.).

Z kolei skorygowana o koszty akwizycji EBITDA grupy TTMS wzrosła do 31,4 mln zł w 2022 r. z 29,2 mln zł w 2021 r. W 2023 r. zanotowano lekki spadek do 30,4 mln zł, a w I połowie 2024 r. rok do roku wynik urósł o ponad 2 proc. do 13,6 mln zł.

„Utrzymanie zbliżonego poziomu zysku EBITDA w latach 2021-2023 stanowi na tle innych spółek z branży bardzo dobry wynik z uwagi na wymagające warunku rynkowe we wskazanym okresie, w tym silną presję pracowników na wzrost wynagrodzeń i czasowe pogorszenie ogólnej koniunktury na rynku IT” – ocenia zarząd.