TTMS wraca do planów debiutu na GPW

Spółki notowane na Wall Street już zaczęły publikować raporty wynikowe za drugi kwartał. Analitycy średnio szacują, że ich zyski na akcję wzrosły w tym okresie o 8,8 procent. To byłaby dosyć solidna zwyżka, a kolejne kwartały również powinny przynieść solidną poprawę wyników. To może dać paliwo do dalszych zwyżek indeksu S&P 500, który i tak już ustanawia rekord za rekordem.