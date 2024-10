W zeszłym kwartale spółka odnotowała wysoki churn, czyli wskaźnik odejść klientów.

- Na szczęście na kluczowym dla nas rynku, czyli w USA, widać już pierwsze jaskółki poprawy – powiedział Droba.

Jakie wyniki miał Text

Grupa szacuje, że II kwartale roku finansowego 2024/2025 miała 22,8 mln USD otrzymanych płatności, co oznacza wzrost o odpowiednio 14,9 proc. w skali roku i 1 proc. w stosunku do poprzednich trzech miesięcy.

Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów subskrypcyjnych (MRR - Monthly Recurring Revenue) wszystkich produktów na koniec września 2024 r. wyniosła 7,04 mln USD, co oznacza wzrost o 8,8 proc. w stosunku do stanu sprzed roku i o 0,4 proc. w stosunku do końca czerwca 2024 r.

Wprawdzie liczba klientów spada, ale ci którzy zostali generują (w przeliczaniu na jednego) dla spółki wyższe wyniki. Na koniec września ARPL (średni miesięczny przychód przypadający na jedną licencję, czyli dawne ARPU) produktu LiveChat wyniosło 173,9 USD wobec 170,7 USD na koniec czerwca 2024 roku i wobec 156,7 USD przed rokiem.

W przypadku ChatBota też widać poprawę: wzrost do 148,1 USD wobec 146,2 USD na koniec czerwca 2024 r. i wobec 126,6 USD przed rokiem. Natomiast najszybciej rośnie trzeci produkt – HelpDesk. Jego ARPL wyniosło 191,1 USD wobec 172,0 USD na koniec czerwca 2024 r. i wobec 137,7 USD przed rokiem.