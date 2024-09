CI Games odkrywa karty. Zapowiada trzy duże premiery

Notowania CI Games podczas piątkowej sesji zyskują na wartości. Przed południem kurs rośnie o prawie 4 proc. do 1,62 zł. Spółka przedstawiła nową strategię rozwoju na lata 2025-2028. Zakłada ona rozwój portfela i nowy, zorientowany na gracza, model gier. Ma to mieć pozytywne przełożenie na pozycję rynkową studia i jego wyniki finansowe.

Jakie premiery planuje CI Games?

Studio skoncentruje się m.in. na swoich najbardziej rozpoznawalnych IP, czyli na kolejnej części „Lords of The Fallen” oraz nowej odsłonie gry z serii „Sniper Ghost Warrior”. W przypadku tej pierwszej mowa o „Projekcie III”. Jest on w fazie pełnej produkcji z premierą planowaną na 2026 r. Z kolei projekt „SGW Evolved” jest w fazie przygotowania do produkcji z planowaną premierą w 2027 r. Spółka zapowiedziała też „Projekt H”. On jest na etapie przygotowania do produkcji z planowaną premierą w 2028 r. Będzie dużą grą z gatunku fantasy.

CI Games rozwija również wydawnictwo. W 2025 r., przez spółkę zależną United Label, planuje wydanie gry „Tails of Iron 2”.