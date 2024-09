„Naszym celem jest kontynuacja wzrostu realizowanego od czasu IPO, a w konsekwencji zdobycie pozycji jednego z niewielu polskich jednorożców” – czytamy w liście prezes. Obecnie wycena spółki wynosi niemal 1,9 mld zł.

Jakie wyniki ma Vercom?

Z kolei Vercom jest wyceniany przez rynek obecnie na prawie 2,7 mld zł. W drugim kwartale 2024 r. spółka mocno poprawiła wyniki rok do roku. Marża brutto wzrosła o 24 proc. do 54 mln zł, skorygowana EBITDA wyniosła 27 mln zł, co oznacza wzrost o 30 proc, z kolei zysk netto skorygowany o różnice kursowe poszedł w górę o 37 proc. do 19 mln zł.

- W minionym kwartale odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki, zgodne z planowaną ścieżką wzrostu na 2024 rok. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z rosnącego zainteresowania nowoczesnymi formami komunikacji takimi jak WhatsApp, Viber czy RCS przez naszych klientów, którzy szukają skuteczniejszych metod dotarcia do odbiorców - komentuje Krzysztof Szyszka, prezes Vercomu. Podkreśla, że poza rozwojem współpracy z obecnymi klientami Vercom skutecznie pozyskuje nowych. Na koniec II kw. 2024 r. ich liczba przekroczyła 87 300, co oznacza wzrost o 19 proc. rok do roku. Spółka zdecydowała się zwiększyć inwestycje w rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. W ujęciu narastającym EBITDA Vercomu za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 97 mln zł, przekraczając cel programu motywacyjnego na 2024 rok o 2 mln zł. Dobrze wyglądają też przepływy pieniężne.

- Dokładając do tego malejące zadłużenie oraz zdrową strukturę bilansu daje nam to dużą przestrzeń na inwestycje rozwojowe. W kontekście potencjału dywidendowego na kolejny rok warto także zwrócić uwagę na wysoką dynamikę zysku netto, która przy obecnych kursach walutowych powinna jeszcze bardziej przyspieszyć w kolejnym kwartale - dodaje Łukasz Szałaśnik, dyrektor finansowy Vercomu.