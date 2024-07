Akcjonariusze cyber_Folks, czyli dawnego R22, mają powody do zadowolenia. Technologiczna firma od czasu debiutu mocno urosła, a teraz awansuje do mWIG40. Podczas piątkowej sesji jej notowania zyskują prawie 3 proc., oscylując w okolicach 129 zł.

Jak mocno urósł Cyber_Folks od czasu debiutu

Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2017 r., sprzedając akcje w IPO po 17,5 zł. Wartość spółki wynosiła wówczas 248 mln zł. Teraz sięga 1,8 mld zł.

- Awans do mWIG40 oznacza, że dołączamy do grona 60-ciu wiodących spółek notowanych na polskiej giełdzie. To realizacja kolejnego kamienia milowego w naszej historii. Jego osiągniecie było możliwe dzięki intensywnej i przemyślanej pracy nad wzrostem biznesu – komentuje Jakub Dwernicki, prezes cyber_Folks.

Spółka rozwija biznes i dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. 26 czerwca wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości 21,2 mln zł. Pozostała kwota zysku netto za 2023 r., czyli 6,8 mln zł, zostanie przeznaczona na skup akcji własnych, który obejmie do 42 500 sztuk po cenie nie wyższej niż 160 zł.