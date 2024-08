WIG oscyluje obecnie w okolicach 84 tys. pkt. Zdania analityków co do kontynuacji (trwającej już niemal dwa lata) hossy są podzielone. Natomiast wszystkie biura maklerskie zgodnie twierdzą, że nawet na trudnym rynku warto szukać ciekawych okazji inwestycyjnych. Na rynek właśnie trafił cykliczny raport DM BOŚ, w którym eksperci wskazali swoich faworytów na kolejny miesiąc.

Na które spółki stawia DM BOŚ?

W najnowszym portfelu doszło do dużych roszad. Spółki, które mogą zdaniem analityków zachowywać się lepiej od rynku to: 11 bit studios, AB, Asseco BS, Asseco Poland, Asseco SEE, Artifex Mundi, Benefit Systems, CCC, Comp, Cyfrowy Polsat, Decora, Erbud, Grodno, Handlowy, LPP, mBank, Millennium, Neuca, PKO BP, Text, Unimot, Vercom oraz Voxel. Nowe podmioty w tym zestawieniu to: Decora, Grodno, 11 bit studios, Artifex, Comp, Asseco SEE oraz Asseco BS. Natomiast z listy zniknęły dwie firmy: Comarch i KGHM. Na akcje tej pierwszej właśnie trwa wezwanie, ogłoszone przez fundusz CVC. Oferuje on 315,4 zł za akcję. Na rynku kurs wynosi obecnie 321 zł.

Natomiast spółki, które zdaniem DM BOŚ mogą zachowywać się gorzej od rynku to CI Games, Inter Cars oraz JSW. Notowania tej ostatniej w tym roku mocno spadają. W styczniu były na poziomie ponad 40 zł, a obecnie oscylują w okolicach 25 zł. Z kolei kurs CI Games w ostatnich miesiącach porusza się w trendzie bocznym, a na akcjach Inter Carsu przeważają spadki (choć w sierpniu było widać mocną korektę wzrostową).

Jak radzi sobie portfel DM BOŚ

W minionym miesiącu wyniki uzyskane przez portfel DM BOŚ w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG były wyższe o 1,3 pkt proc., pomimo że w kategoriach bezwzględnych wartość portfela spadła o 6,2 proc. (indeks WIG obniżył się o 7,5 proc.).