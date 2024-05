cyber_Folks i Vercom: dobre wieści dla inwestorów

Zarząd cyber_Folks w związku z aktualnym kursem akcji proponuje skup do 42,5 tys. walorów po cenie maksymalnej wynoszącej 160 zł. Wcześniej planowany był zakup do 48 tys. akcji po cenie nie wyższej niż 141 zł. Ostateczną decyzję w sprawie buybacku podejmą akcjonariusze 27 maja.

cyber_Folks: miliard na przejęcia

Grupa cyber_Folks w I kwartale 2024 r. wypracowała ponad 24 mln zł zysku netto. To ponad 70-proc. wzrost rok do roku. Z kolei przychody urosły o 30 proc. do ponad 144 mln zł, a skorygowana EBITDA o 26 proc. do prawie 40 mln zł. Zarząd podkreśla, że bardzo dobre wyniki znajdują odzwierciedlenie w pozycji gotówkowej grupy, która umożliwia rekordową dystrybucję zysku do akcjonariuszy oraz otwiera potencjał przejęć o wartości nawet 1 mld zł. W I kwartale grupa wypracowała 42,4 mln zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, a na koniec marca pozycja gotówkowa wyniosła 86,5 mln zł.

- Nasz produkt powstał w Polsce, ale nasze ambicje wykraczają daleko poza granice naszego kraju. Szacujemy, że po sprzedaży Profitroomu, potencjał akwizycyjny grupy cyber_Folks na koniec 2024 r. wyniesie ok. 1 mld zł. Oczywiście nie oznacza to, że na pewno tyle wydamy, ale na dziś mamy takie możliwości. Na bieżąco pooszukujemy celów inwestycyjnych - zapowiada Jakub Dwernicki, prezes cyber_Folks.

Od czasu IPO przychody grupy wzrosły 5-krotnie, a kapitalizacja ponad 7-krotnie, przekraczając 1,8 mld zł.