Asseco Poland miało 110 mln zł zysku netto, 404,1 mln zł zysku EBIT w II kw. 2024 r.

"Wyniki Grupy są silnie zdywersyfikowane - 88% sprzedaży pochodzi z rynków zagranicznych reprezentowanych przez segmenty Formula Systems i Asseco International. Sprzedaż segmentu Asseco International ukształtowała się na poziomie 1,96 mld zł, co - wyłączając efekt różnic kursowych – oznacza wzrost o 8% w stosunku do I półrocza 2023 roku. W tym segmencie odnotowano zwiększenie sprzedaży w obszarze płatności w Grupie Asseco South Eastern Europie. Wzrosły również przychody rozwiązań ERP w Grupie Asseco Enterprise Solutions. Z kolei segment Formula Systems zanotował 5,47 mld zł przychodów - wyłączając efekt różnic kursowych stanowi to wzrost o 6% w stosunku tego samego okresu przed rokiem. Dobre wyniki, w walutach raportowych, odnotowały spółki Matrix IT i Sapiens International" - czytamy dalej.

Wiceprezes, CFO Asseco Poland Karolina Rzońca-Bajorek oceniła, że było to "bardzo dobre półrocze" dla Asseco.

"Nasza geograficzna, produktowa i sektorowa dywersyfikacja biznesu oraz silny popyt na rozwiązania cyfrowe pozwalają nam się stale rozwijać. Wyłączając efekt zmian kursów, nasze przychody urosły w tym czasie o 6%, a zysk operacyjny o 11%. Ponadto systematycznie budujemy backlog, co pozwala nam z optymizmem patrzeć na II półrocze 2024 roku. Konsekwentnie realizujemy strategię w zakresie M&A. Od początku 2024 roku do Grupy dołączyło 7 spółek (3 w I półroczu i 4 w III kwartale 2024 roku), działających m.in. na rynkach: izraelskim, amerykańskim, portugalskim, a także w Indiach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich" - powiedziała Rzońca-Bajorek, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 260,2 mln zł wobec 225,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. (początkowo jako Comp Rzeszów); wchodzi w skład indeksu mWIG40.