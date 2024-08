Kurs CD Projektu podczas środowej sesji zyskuje ponad 3 proc. i obecnie oscyluje w okolicach 156 zł. Odrobił już niemal całe straty po poniedziałkowej potężnej przecenie na rynkach. Od jesieni zeszłego roku na akcjach studia dominuje popyt. Stopa zwrotu od początku 2024 r. przekracza 30 proc. Zdania analityków co do potencjału notowań są podzielone. Według raportu DM BOŚ kurs ma 9-proc. przestrzeń do zwyżki względem aktualnego poziomu. Natomiast najnowsza rekomendacja DM BDM wskazuje na przewartościowanie walorów.

Gra „Wiedźmin” bez Geralta?

Krzysztof Tkocz, ekspert DM BDM cenę docelową dla akcji studia oszacował na 130 zł, co implikuje zalecenie „sprzedaj” (poprzednio „redukuj”).

„ W świetle ostatnich doświadczeń zalecamy ostrożne podejście do obietnic składanych przez spółkę oraz celów zawartych w programie motywacyjnym. Pragniemy zauważyć, iż publikacja teasera oprócz wzbudzenia hype’u, niesie ze sobą potencjalne, niedoceniane obszary ryzyka, takie jak kierunek rozwoju flagowego IP” - czytamy w rekomendacji. Analityk podkreśla, że CD Projekt stoi przed sporym wyzwaniem, jakim jest rozwój najnowszej sagi bez postaci Geralta, który w dużej mierze przyczynił się do sukcesu gier, książek czy serialu. Projekt będzie próbował sprostać oczekiwaniom zarówno zagorzałych fanów, jak i nowych graczy, co może prowadzić do pewnych kompromisów wobec pierwszej grupy.

„Niezadowolenie najwierniejszych fanów może być bardziej zauważalne na wczesnych etapach kampanii, co może zasiać ziarno zwątpienia również wśród inwestorów” – czytamy w raporcie.