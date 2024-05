Ten Square Games wypadnie z dywidendowego indeksu. Dlaczego?

Zgodnie z regulaminem indeksu WIG-div, nie mogą w nim uczestniczyć spółki, których walne zgromadzenie zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy. A z taką sytuacją mamy do czynienia w Ten Square Games. Kilka dni temu akcjonariusze zdecydowali, żeby zysk osiągnięty w 2023 r. w wysokości 16,7 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. W uzasadnieniu zarząd wskazał, że w lutym spółka skupiła akcje, a cena ich nabycia została wypłacona akcjonariuszom w całości z kwot, które mogły być przeznaczone do podziału, stanowiąc tym samym alternatywę dla wypłaty dywidendy za 2023 r. 23 maja 2024 r. walne zgromadzenie podjęło uchwałę o umorzeniu 90 proc. skupionych akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego.

Jakie wyniki miało TSG w I kwartale

Producent gier w trakcie pierwszych trzech miesięcy 2024 r. wypracował 27,5 mln zł skorygowanej EBITDA wobec 27,6 mln zł rok wcześniej. To wynik zbliżony do oczekiwań rynkowych. Natomiast zysk netto jest niższy niż zakładali średnio analitycy. Spółka wypracowała 17,9 mln zł zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 20,4 mln zł prognozowanych w konsensusie. Warto przy tym odnotować, że rok do roku wynik mocno się poprawił: w I kwartale 2023 r. spółka miała 12,8 mln zł straty netto.

W I kwartale 2024 r. płatności grupy wyniosły 99,7 mln zł i były zbliżone do oczekiwań rynkowych. Ale rok do roku spadły o prawie jedną piątą, a kwartał do kwartału o 8 proc. Zarząd wyjaśnia, że to skutek zmniejszonej aktywności graczy po intensywnym IV kwartale 2023 r.

- Pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych, dyscyplina kosztowa i skupienie na tworzeniu wartości dodanej przez wszystkie zespoły w firmie, pozwoliły nam zakończyć I kwartał 2024 roku pozytywnymi wynikami finansowymi na każdym poziomie. Dodatkowo, zrealizowaliśmy skup akcji własnych o rekordowej w historii firmy wartości 114,5 mln zł - komentuje Magdalena Jurewicz z zarządu Ten Square Games.

Jak w 2024 r. radzą sobie gry TSG

Studio podkreśla, że mimo trudnego pierwszego kwartału 2024 r. dla dwóch głównych tytułów, Ten Square Games poczyniło znaczne postępy w rozwoju biznesu. Gra „Wings of Heroes” poprawiła wszystkie wskaźniki powyżej ustalonych krótkoterminowych celów, a w nadchodzących miesiącach wzrost ma jeszcze przyspieszyć.