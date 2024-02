Notowania Ten Square Games rozpoczęły poniedziałkową sesję od wzrostów. Aktualnie kurs zyskuje prawie 5 proc., oscylując w okolicach 108 zł. Zwyżkom towarzyszy wzmożony wolumen. Jego wartość od rana sięgnęła już 13 mln zł.

Entuzjazm inwestorów to pokłosie skupu akcji. Przyjmowanie ofert sprzedaży ruszyło dziś (12 lutego) i potrwa do 22 lutego. Zapowiedź skupu trafiła na rynek w piątek po sesji. Spółka podała, że nabędzie walory za kwotę do 114,5 mln zł. Przedmiotem zaproszenia do składania ofert sprzedaży jest do 954,2 tys. walorów. Proponowana cena nabycia akcji to 120 zł. Jest o 11 proc. wyższa od obecnego kursu rynkowego.

Czytaj więcej Technologie Odpisy obniżą wynik TSG Wrocławskie studio w danych za czwarty kwartał 2023 r. zaksięguje kilka milionów złotych straty m.in. z tytułu udziału w jednostkach stowarzyszonych.

Przewidywana data nabycia oraz przeniesienia własności akcji na spółkę prognozowane jest na 27 lutego.

TSG jest producentem gier mobilnych. Zadebiutowało na GPW w 2018 r., sprzedając akcje w IPO po cenie wynoszącej 46 zł. Kurs zanotował maksimum jesienią 2020 r., zbliżając się do poziomu 700 zł. Potem zaczął się mocny trend spadkowy, trwający do połowy 2022 r. Od tego czasu dominuje trend boczny. Kapitalizacja studia wynosi prawie 800 mln zł. Zdaniem analityków akcje są niedowartościowane. Aktualnie kurs rynkowy ma 17-proc. przestrzeń do wzrostu względem średniej ceny docelowej z najnowszych rekomendacji.