Ponadto platforma będzie komunikować się z segmentem naziemnym dostarczanym przez lidera projektu, firmę GMV, a także z satelitarnym komputerem przetwarzania obrazu wykorzystującym algorytmy AI od spółki Ubotica. W projekt zaangażowanych jest dziewięc podmiotów z siedmiu różnych krajów, w tym hiszpański GMV (lider) i francuski Airbus. Planowane zakończenie projektu nastąpi w listopadzie 2026 roku. - W projekcie MESEO będziemy odpowiadać za dostarczenie i integrację platformy HyperSat z teleskopem firmy Satlantis. Będzie to pierwsza integracja HyperSat z teleskopem optycznym o rozdzielczości lepszej niż 1 m. Segment naziemny, z którym będzie się komunikować system satelitarny, zostanie dostarczony przez lidera konsorcjum, czyli hiszpański podmiot GMV. Stworzenie prototypu otwartego, elastycznego, skalowalnego i wielozadaniowego systemu kompleksowej obserwacji Ziemi wykorzystującego masowe przetwarzanie danych jest głównym celem tego współfinansowanego przez UE projektu. Liczymy, że opracowany w ramach konsorcjum ekosystem współdziałających produktów będzie w przyszłości wpierać szereg misji kosmicznych - wyjaśnia Grzegorz Brona, prezes Creotechu.

Udział w projekcie wpisuje się w strategię Creotechu stawiającą na rozwój i komercjalizację autorskiej platformy HyperSat. Pierwszy test orbitalny platformy zostanie przeprowadzony jeszcze w 2024 roku w ramach misji EagleEye.

- Włączenie Creotech Instruments do projektu MESEO to dla nas duża szansa na zdobycie unikalnej wiedzy z zakresu technologii przetwarzania danych z wykorzystaniem AI. Taką funkcjonalność w ramach projektu będzie musiała zaoferować nasza platforma satelitarna HyperSat, komunikująca się z komputerem przetwarzania obrazu firmy Ubotica. Podmiot ten kilka miesięcy temu ogłosił partnerstwo z IBM w zakresie uproszczenia procesu bezpiecznego i szybkiego wdrażania aplikacji AI na satelitach, a wśród swoich klientów wymienia m.in. Thales czy NASA. Zacieśnienie relacji biznesowych z konsorcjantami oraz możliwość zwiększenia funkcjonalności platformy HyperSat to dla nas najważniejsze aspekty współpracy w projekcie - podkreśla prezes.

HyperSat to pierwsza w Polsce platforma satelitarna składająca się z modułów poszczególnych podsystemów, która pozwala na skalowalne projektowanie i produkcję satelitów o masie od 10 kg do kilkudziesięciu kg o zróżnicowanym przeznaczeniu m.in. rozpoznania obrazowego, telekomunikacji czy nawigacji z niskiej orbity Ziemi. HyperSat jest rozwijany przez Creotech Instruments od 2017 roku i powstał przy wsparciu ekspertów Europejskiej Agencji Kosmicznej i w zgodzie z europejskimi wymaganiami dot. projektowania i budowy systemów satelitarnych (ECSS). Platforma stanowi podstawę dla misji EagleEye, która zostanie zrealizowana w 2024 roku oraz dla misji PIAST. Celem spółki jest również wykorzystanie jej w strategicznych projektach obronnych na szczeblu krajowym i europejskim.