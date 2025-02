MATERIAŁ PARTNERA CVI DOM MAKLERSKI

Private debt, czyli prywatne finansowanie dłużne, to segment rynku obejmujący pożyczki udzielane przedsiębiorstwom przez instytucje inne niż banki, takie jak fundusze inwestycyjne. W odróżnieniu od tradycyjnych kredytów bankowych private debt nie jest przedmiotem obrotu na rynkach publicznych, co pozwala na większą elastyczność w kształtowaniu warunków finansowania. W ciągu ostatniej dekady znaczenie private debt na świecie znacznie wzrosło, a globalny rynek private debt szacowany jest na około 1,5 miliarda dolarów (dane za 2023 rok). Dynamiczny rozwój wskazuje na rosnącą rolę private debt w stymulowaniu gospodarek poprzez dostarczanie alternatywnych źródeł finansowania dla firm.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią fundament gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. W Polsce MŚP generują 45,3 proc. produktu krajowego brutto (PKB), przy czym mikroprzedsiębiorstwa te odpowiadają za 28,2 proc., małe firmy za 8,1 proc., a średnie za 9,0 proc. PKB. Łącznie MŚP stanowią aż 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorstw w kraju. Mimo ich kluczowej roli wiele z tych firm napotyka trudności w pozyskaniu odpowiedniego finansowania na rozwój, takie jak zakup nowych maszyn, budowa hal produkcyjnych czy ekspansja na nowe rynki. Tradycyjna oferta kredytowa nie zawsze spełnia ich potrzeby, co tworzy lukę, którą może wypełnić private debt, oferując dostosowane do specyfiki MŚP rozwiązania finansowe.

Elastyczne warunki finansowania

Private debt może być skutecznym narzędziem wspierającym rozwój firm, wpływającym stymulująco na gospodarkę. Dzięki elastycznym warunkom finansowania, dostosowanym do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw, private debt umożliwia realizację planów inwestycyjnych, które w przeciwnym razie mogłyby być trudne do sfinansowania. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał private debt, konieczne jest zwiększenie świadomości na temat tej formy finansowania zarówno wśród przedsiębiorców, jak i inwestorów. Edukacja na temat korzyści płynących z private debt oraz rozwój odpowiednich regulacji prawnych mogą przyczynić się do szerszego zastosowania tego narzędzia, wspierając tym samym wzrost inwestycji prywatnych w polskiej gospodarce.

CVI jest liderem na rynku private debt w Europie Środkowo-Wschodniej. To niezależna firma inwestycyjna, która działa na rynku od 2012 roku. Zarządza portfelami 10 funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości około 3,7 miliarda PLN. Specjalizuje się w dostarczaniu elastycznego finansowania dla średnich przedsiębiorstw. CVI zrealizowało ponad 700 inwestycji w ponad 300 spółkach z różnych sektorów, takich jak handel i usługi, dobra konsumpcyjne, energia, hotele i wypoczynek, nieruchomości, opieka zdrowotna, przemysł, technologie i media, transport i logistyka oraz usługi finansowe.

CVI celuje w ponad 2 mld zł inwestycji

CVI oferuje możliwość indywidualnego ustalenia harmonogramu spłaty, zabezpieczeń oraz innych warunków umownych. Decyzja o przyznaniu finansowania i jego uruchomienie są realizowane w sposób szybki i efektywny. Zespół inwestycyjny CVI, posiadający największe doświadczenie w tej części Europy, rozumie specyfikę rynku oraz oczekiwania przedsiębiorstw. Firma oferuje szeroki wybór instrumentów finansowych, dostosowanych do różnych poziomów akceptowanego ryzyka, kosztów, czasu trwania i zabezpieczeń.

CVI finansuje szeroki wachlarz potrzeb przedsiębiorstw działających w regionie, w tym kapitał obrotowy, nakłady inwestycyjne, przejęcia, wykupy menedżerskie, refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz restrukturyzacje finansowe. Cały proces inwestycyjny, od przedstawienia projektu do uruchomienia finansowania, trwa zazwyczaj od 6 do 10 tygodni. Firma dąży do efektywnego prowadzenia tego procesu, stopniowo przeprowadzając analizę i proponując optymalną strukturę transakcji. W roku 2025 CVI planuje zainwestować ponad 2 mld zł w formule private debt, co powinno się przełożyć na możliwość realizacji planów rozwojowych przez ponad 70 przedsiębiorstw.