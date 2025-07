Pierwsza godzina środowego handlu na warszawskiej giełdzie przebiegła nadzwyczaj spokojnie – główne indeksy odnotowały jedynie minimalne zmiany względem poziomów odniesienia z wtorkowej sesji. Do zakupów nie zachęca brak zdecydowania inwestorów handlujących na pozostałych europejskich rynkach akcji. Mimo przewagi koloru zielonego, zasięg zwyżek głównych indeksów jak na razie nie wygląda zbyt przekonująco. Inwestorzy nie palą się do większych zakupów akcji u progu sezonu urlopowego. Na pewno nie pomogła rynkom deklaracja prezydenta USA Donalda Trumpa, że wbrew wcześniejszym wypowiedziom nie rozważa przedłużenia okresu zawieszenia wyższych ceł dla prawie 70 krajów i UE, który upływa 9 lipca.

Inwestorzy realizują zyski z akcji PGE

Na krajowym parkiecie największe spółki cieszą się ograniczonym zainteresowaniem kupujących. Wśród najmocniej drożejących są walory KGHM wspierane zwyżkującymi cenami miedzi na światowych giełdach metali. Na celowniku kupujących znajdują się również akcje banków, które wróciły do łask po wtorkowej przecenie. Przeciwwagą są dziś dla nich m.in. mocno przecenione walory PGE. Inwestorzy najwyraźniej postanowili zrealizować zyski po efektownym rajdzie, który wyniósł notowania energetycznej spółki do poziomów nienotowanych od ponad sześciu lat. Do tego wtorkową korektę kontynuują akcje Dino i CD Projektu.

Na szerokim rynku nieco więcej do powiedzenia mają kupujący. W wyniku ich porannej aktywności ponad połowa handlowanych spółek może pochwalić się zwyżkami. Najefektowniej drożeją dziś akcje Molecure, Eurotelu i Dadelo.