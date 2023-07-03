Punktem kulminacyjnym na rynku ropy naftowej była napaść USA i Izraela na Iran i wzrost ceny baryłki ropy powyżej 100 dol. Uważam, że atak na Iran, definitywnie umieścił nas w ćwiartce surowcowej, ponieważ wzrost cen nośników energii rozlewa się w wielu dziedzinach gospodarki. Scenariusze makroekonomiczne kreślone pod koniec 2025 r. zdecydowanie ewoluowały, a rynek nie spodziewa się już takiej skali obniżek stóp procentowych na jaką liczył, a nawet wycenia potencjalnie podwyżki, na przykład w strefie euro.