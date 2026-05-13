Niewiadów Polska Grupa Militarna zamierza przyspieszyć realizację ambitnych planów rozwojowych w sektorze obronnym. Na ten cel chce pozyskać z emisji akcji ok. 200-220 mln zł.

Reklama Reklama

Plan Niewiadowa PGM jest ambitny

Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych oraz budowę nowych linii technologicznych. – Pozyskany kapitał pozwoli nam przejść do fazy intensywnego skalowania mocy produkcyjnych, rozbudowy zaplecza badawczo-rozwojowego oraz zwiększenia samodzielności w łańcuchu dostaw. Łącząc te działania z konsolidacją infrastruktury, tworzymy prywatnego, narodowego czempiona sektora obronnego. W tym procesie obecność na GPW ma wymiar wykraczający poza finanse – podkreśla Adam Januszko, prezes Niewiadów Polska Grupa Militarna. – Oferujemy inwestorom unikalną ekspozycję na strategiczny sektor gospodarki, umożliwiając im współfinansowanie polskiej suwerenności technologicznej w transparentnej formule rynku publicznego. Już teraz, wchodząc w etap dynamicznego wzrostu, obserwujemy wyraźne zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych – dodaje.

Aby zapewnić inwestorom odpowiednią płynność akcji oraz podnieść atrakcyjność oferty, główny akcjonariusz (podmiot należący do Elżbiety Lubińskiej) przeprowadzi sprzedaż ponad 12 mln istniejących akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Środki pozyskane w ten sposób zostaną przez niego w całości przeznaczone na objęcie nowych akcji spółki. Główny akcjonariusz już teraz zobowiązał się do objęcia wszystkich akcji nowej emisji, podpisując ze spółką umowę inwestycyjną. Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zaplanowano na 8 czerwca.

Niewiadów rozbudowuje nowe moce

Grupa jest na etapie budowy zdolności produkcyjnych w zakresie amunicji artyleryjskiej ze szczególnym uwzględnieniem tej o kalibrze 155 mm wykorzystywanej przez armatohaubice, takie jak np. Kraby czy K9. Rozbudowa zdolności produkcji amunicji wielkokalibrowej będzie możliwa m.in. dzięki partnerstwu joint venture z funduszem Forum 119 (Grupa Fidera), który zapewnił finansowanie w wysokości 310 mln zł. Z tej kwoty 250 mln zł trafi na budowę zrobotyzowanej fabryki amunicji 155 mm. Zakład będzie dostarczał pociski w standardzie NATO zarówno dla polskiej artylerii, jak i na rynki eksportowe. Obecnie w zakładzie trwają zaawansowane prace budowlane i modernizacyjne hal, magazynów oraz infrastruktury. W III kwartale 2026 r. planowany jest montaż i rozruch wcześniej zakontraktowanych linii produkcyjnych, co umożliwi rozpoczęcie produkcji seryjnej w IV kwartale 2026 r. Docelowe moce produkcyjne zakładów wyniosą 180 tys. sztuk amunicji rocznie.

Pozostałe 60 mln zł zasili produkcję amunicji 40 mm, w tym programowalnych pocisków Airburst opracowywanych z partnerami z Singapuru, których start seryjny zaplanowano na połowę 2027 r. Inwestycja obejmuje budowę hal, nowoczesne centra obróbcze CNC oraz własną infrastrukturę balistyczną, co realnie uniezależni polski łańcuch dostaw od podmiotów zewnętrznych. Grupa ma także plany związane z uruchomieniem produkcji min przeciwpiechotnych oraz planuje rozszerzenie oferty o miny przeciwpancerne. Rozpoczęcie masowej produkcji planowane jest na 2027 r., a pierwszych zamówień spółka spodziewa się w 2026 r. Produkcja min realizowana jest z własnych środków grupy. Ponadto grupa zamierza rozwijać technologie dronowe.

Akcje Niewiadowa na celowniku

W kwietniu spółka przeniosła się z rynku NewConnect na główny parkiet GPW. Zmiana rynku notowań odbyła się bez emisji nowych akcji. Akcje Niewiadowa od dłuższego czasu znajdują się na radarach inwestorów, choć w ostatnich tygodniach inwestorzy chętniej realizowali zyski, co skorygowało wypracowane wcześniej zwyżki. Spółka, której wycena giełdowa wynosi około 2,5 mld zł (w kwietniu sięgała nawet 2,8 mld zł), jest jednym z największych giełdowych beneficjentów zbrojeniowej hossy. Tylko od początku 2026 r. jej akcje zyskały prawie 50 proc., kontynuując zwyżki z poprzedniego roku, w którym urosły ponad 10-krotnie.