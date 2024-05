Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto, srebro

Jednak na początku bieżącego tygodnia nastroje inwestorów są nieco lepsze. W górę odbijają zarówno ceny złota, jak i srebra. W przypadku żółtego kruszcu mamy do czynienia z dotarciem do okolic 2368 USD za uncję, natomiast dla srebra jest to rejon 30,80 USD za uncję.

W obu przypadkach, dzisiejsza sesja powinna być spokojna ze względu na brak aktywności inwestorów z USA i Wielkiej Brytanii. Natomiast ogólnie bieżący tydzień będzie upływał inwestorom na rynkach metali szlachetnych na wyczekiwaniu na dane dotyczące inflacji, których w tym tygodniu pojawi się sporo, a ich zwieńczeniem będzie piątkowy PCE Core.

DM BOŚ

Notowania złota – dane dzienne

DM BOŚ

Notowania srebra – dane dzienne