Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, pszenica

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne DM BOŚ

PSZENICA

Popyt na pszenicę wsparciem dla jej ceny.

Ostatnie tygodnie na rynkach towarów rolnych były okresem dynamicznych wzrostów cen wielu z nich. Notowania pszenicy nie były wyjątkiem – cena tego zboża w Stanach Zjednoczonych zwyżkowała z okolic 5,40 USD za buszel w połowie kwietnia do obecnego rejonu 6,40-6,50 USD za buszel.

Podaż pszenicy na świecie pozostaje relatywnie duża – Departament Rolnictwa USA potwierdził m.in. wzrost produkcji pszenicy ozimej w stanie Oklahoma w 2024 roku. O ile obaw co do podaży nie ma, to wzrostom cen pszenicy sprzyjają informacje o rosnącym popycie na to zboże. Duże zamówienia na pszenicę w ostatnich dniach zgłosiły m.in. Egipt, Jordania oraz Japonia.

Warto jednak mieć na uwadze fakt, że dynamiczne zwyżki cen zbóż w ostatnich tygodniach miały podłoże nie tylko fundamentalne, ale i po części spekulacyjne. Istnieje więc potencjał do korekty notowań.