Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, kakao

Notowania ropy naftowej rozpoczynają bieżący tydzień od delikatnej zwyżki. Po pierwsze, ruch ten jest naturalną korektą wzrostową po dotkliwych przecenach z poprzedniego tygodnia. Zarówno notowania ropy Brent, jak i ceny ropy WTI, zniżkowały bowiem o około 7%, co było największą tygodniową przeceną od trzech miesięcy.

Po drugie, pojawiły się informacje fundamentalne, które wsparły ceny ropy naftowej podczas dzisiejszej sesji. Szanse na rozejm na linii Izrael-Hamas ponownie zmalały, co sprawia, że powracają obawy o sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie. Jednak jeszcze więcej uwagi na rynku ropy przyciągnęła decyzja Arabii Saudyjskiej o podwyższeniu cen sprzedaży ropy naftowej w czerwcu do odbiorców w Azji oraz Europie. Sugeruje ona bowiem, że Saudyjczycy spodziewają się podwyższonego popytu na surowiec w sezonie letnich wyjazdów. Jednocześnie, zapasy ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej w ostatnich miesiącach nieco zniżkowały, co też uzasadnia podwyżkę cen ropy.

Z pozostałych informacji – inwestorzy na rynku ropy z pewnością nie przestają obserwować danych makro w kluczowych gospodarkach świata. Poprzedni tydzień przyniósł serię danych m.in. ze Stanów Zjednoczonych, które w większości były rozczarowujące, aczkolwiek rozbudziły pytania o możliwe ruchy Rezerwy Federalnej. Fed jest wciąż ostrożny w kwestii potencjalnego obniżania stóp procentowych ze względu na podwyższoną inflację w USA, ale słabsze dane z rynku pracy mogą skłonić go do szybszego łagodzenia polityki monetarnej.

