Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Inwestorzy na rynku złota wyczekują obecnie impulsów związanych z polityką monetarną w Stanach Zjednoczonych, ale póki co komunikaty ze strony Fed wnoszą niewiele. W rezultacie, cena złota jest nadal wspierana przez oczekiwania obniżek stóp procentowych w USA w tym roku, mimo że póki co nie ma pewności co do ich terminu. Na plus dla złota działają także obawy geopolityczne, związane m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Złoto jest bowiem traktowane jako tzw. bezpieczna przystań na rynkach finansowych.

Ogólnie, notowania złota mają duże szanse na wzrostowy rok, ale najbliższe miesiące mogą przynosić więcej presji podażowej, wynikającej z odkładania obniżek stóp procentowych przez Fed na później. Obecnie prawdopodobieństwo czerwcowej obniżki szacowane jest na 62%, a wielu inwestorów spodziewa się pierwszych obniżek stóp dopiero w drugiej połowie roku.

DM BOŚ

Notowania złota – dane dzienne